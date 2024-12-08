資服業開發ESG產品 搶永續財

資服業者除衝刺AI軟體應用，隨著碳有價時代來臨，ESG應用也成為營運向上一大引擎，精誠（6214）、叡揚（6752）、大世科（8099）等都擴大投入開發ESG相關產品，大啖永續商機。

精誠今年6月攜手證交所推出「ESG InfoHub」平台，建立完整資料庫，將上市公司繁雜數據及資訊系統化，也協助兆豐證券打造ESG智能永續數據平台，搶進ESG商機。

精誠看好，待2027年ESG相關法規更加明確後，將催生更大需求動能。

叡揚2022年籌組團隊打造自研碳盤查管理系統，近二年與顧問業合作，累積不少客戶，隨零碳趨勢升溫，看好碳盤查有很大成長空間，今年市場對碳盤查需求看旺，客戶規模可望擴大至上百家。

叡揚旗下企業碳盤查系統「Vital NetZero零碳雲」產品線已完備，囊括能源管理系統（能盤）、溫室氣體排放查證（溫盤）、碳足跡（碳盤），第3季協助新光醫院快速完成外部查證，順利通過「ISO 14064-1：2018」類別一至四溫室氣體盤查。

大世科與集團的太陽光電及儲能系統整合服務商大同智能合作，提供整合能源管理系統（EMS）的「零碳戰情管理方案」，許多企業今年均積極碳盤查，採用意願升高。

大世科也提供AIoT整合方案「低碳智慧廁所」，客戶詢問度及採用度高。除一開始的硬體建置，後續每年都有雲端方案訂閱服務需求，持續挹注服務收入，今年已開始陸續貢獻營收。