AI熱潮蔓延！資服業前景讚 精誠、訊連等營運添動能

百工百業AI時代來臨，應用驅動力已由AI硬體蔓延至AI軟體，科技大廠陸續擴大基礎建設，建立龐大AI伺服器彈藥庫，法人分析，數據分析、決策輔助等AI軟體服務需求連帶高漲，點燃資訊服務業者精誠（6214）、訊連（5203）、叡揚（6752）、虎門科技等營運成長引擎，明年前景看旺。

近來多家國際雲端服務或軟體大廠相繼釋出亮眼財報與財測，讓市場對AI應用關注度擴大至軟體端。客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce財報超乎預期並上調全年營收，反映雲端產品需求強勁，AI代理產品被視為推升未來營運成長一大潛力產品。

各大軟體商也陸續結盟AI新創公司，以在AI時代搶先站上風口浪尖。雲端數據服務商Snowflake宣布與AI新創公司Anthropic結盟，AI軟體公司Palantir則與Shield AI建立戰略夥伴關係，聚焦軍事行動AI應用。

資服與軟體業者AI布局概況 圖／經濟日報提供

隨AI成長動能逐漸由硬體轉向軟體與服務領域，連帶推動台廠資服與軟體業者營運升溫，業者同聲看好，「明年將會是個好年」。

精誠為台灣資服業龍頭，近年積極發展百工百業在生成式AI的落地應用，為企業提供AI賦能。

精誠表示，相關AI應用服務已為集團帶來上億元商機，預期2025市場需求持續成長。

訊連透過自主開發生成式AI應用，搶食商用市場商機，截至第3季訊連已開發30種生成式AI功能，整合到旗下產品線。

訊連看好，生成式AI應用陸續增加，數位媒體產品線（Create B2C）營收將持續向上，樂觀看待明年營收與獲利成長動能。

叡揚投入AI研發已十年，涵蓋大型語言模型、圖形辨識及對話等，目前各產品線均已導入AI功能，9月初更推出AI生成公文解決方案。今年以來受惠客戶對AI詢問度大增，第3季已有AI產品PoC（概念驗證）專案挹注營收。

虎門認為，AI趨勢帶動，各產業開始產品升級或開發新一代產品，許多企業發現，花錢投入AI應用，短時間內就可看到成效，企業對投資AI帶來的回報愈來愈有感，就願意花錢投入。