AI大策略論壇 13日專家把脈
AI旋風來襲，PwC Taiwan攜手經濟日報將於13日共同舉辦「AI大策略大布局論壇」，從策略布局、技術賦能、風險治理到人才構建，全方位剖析GenAI商業應用策略，結合前瞻洞見及豐富實戰經驗，助力企業領袖乘風破浪，在 AI 時代開創嶄新格局。
論壇將於13日下午13時30分至16時40分於台北國際會議中心201室舉行，邀請國發會主委劉鏡清以「迎向AI時代，台灣發展大策略」為題發表演講，另有多位PwC專家將分享如何制訂轉型策略，為公司創建「第二大腦」，強化企業韌性，以因應未來挑戰。
生成式人工智慧（GenerativeAI, GenAI）所引爆的技術革命，將徹底改寫商業競爭遊戲規則。面對這波來勢洶洶的新興科技浪潮，企業領袖如何化危機為轉機，將GenAI轉化為決勝未來的關鍵利器？本論壇將從四大面向來探討：一、「AI 策略布局」--洞悉全球趨勢，掌握成功策略心法，制定GenAI 轉型藍圖，贏得市場先機。二、「AI技術賦能」--解析技術應用，駕馭GenAI導入關鍵，快速實現落地應用。三、「AI風險治理」--探討風險合規，建構完善GenAI治理架構，有效管控技術應用風險。四、「AI人才構建」--剖析人才策略架構，打造敏捷團隊，應對AI時代下的組織變革。
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