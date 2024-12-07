AI伺服器代工價格戰？分析師：客戶更重視生產韌性

自從仁寶加入人工智慧（AI）伺服器戰局後，電子五哥代工廠全數投入相關領域。分析師指出，在AI伺服器新產品推出的初期階段，新進供應商比較有機會提升市占，但客戶考慮的不只有價格而已，還更重視技術層次和生產線韌性。

集邦科技（TrendForce）資深分析師龔明德接受中央社記者電訪表示，AI伺服器製程階段主要分成3塊，首先是L6，涉及主機板組裝與測試；其次是L10，屬於整機系統的組裝，需要把主機板和其他低溫元件整合成完整的系統，也會加入必要軟體；最後是L11以上階段，涉及整個機櫃的配置與測試，通常用於大型資料中心。

據他觀察，雲端服務供應商（CSP）在2025年對AI伺服器的投資意願，仍高於一般通用型伺服器，主要因為產業已進入AI軍備競賽，隨著新一代平台推出，CSP業者需要持續更新設備，縮短AI模型訓練時間。

龔明德指出，廣達和緯穎等代工廠從L6、L10到L11以上製程都有涵蓋，是CSP業者的主要供應商。在AI伺服器市場中，客戶對既有供應商的黏著度較高，不易轉單，新進業者只能先切入二級（tier 2）資料中心客戶或國家主權AI專案，比較有機會。

不過，龔明德也說，AI伺服器市場正在快速擴展，隨著輝達（NVIDIA）等晶片公司的設計和產品更新速度加快，市場中會出現更多波動和機會。在AI伺服器新產品推出的初期階段，新進供應商比較有機會取得訂單份額，提升市占率。

他進一步解釋，AI伺服器通常會包含2個階段的標案，第一個是設計標，主要確定產品設計，通常由1到2家公司競標；第二個是生產標，將進入大量生產階段，可能會有另一家公司加入競標。某些代工廠或許會以較低價格競爭，來獲得特定的生產標。

龔明德強調，AI伺服器客戶選擇供應商時，不僅僅考慮價格而已，還更加重視產品穩定性及技術層次，特別是在地緣政治影響下，需要考量生產線的韌性，確保生產過程的良率和穩定性。

目前電子五哥在AI伺服器的布局，以廣達和緯創走得最快，也反應在業績上。廣達今年第3季營收與獲利皆創單季新高，估2025年AI伺服器營收將再成長3位數。緯創今年前3季累計每股盈餘4.26元，已超越去年全年的4.08元。

英業達AI伺服器以主機板為主，因2023年基期較低，AI伺服器今年營收大幅成長2.5倍到3倍，明年推估將成長60%。

和碩目前營收以通訊產品占比最大，近期積極切入AI伺服器，12月已把測試機台送給客戶驗證，預計明年第1季開始交貨，並喊話在輝達GB200伺服器也不會缺席。

仁寶董事長陳瑞聰今年5月上任後，坦承仁寶在AI伺服器落後同業很多，當時他發下豪語，未來要擠進AI伺服器前3名。近期仁寶也動作頻頻，11月參加2024年美國超級運算大會Supercomputing（簡稱SC24），展示多款伺服器產品及冷卻解決方案。