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不會AI的醫師恐被取代？衛福部擬推生成式AI指引

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部資訊處長李建璋表示，衛福部正在訂定生成式AI使用指引，希望解決外界擔心AI的「幻覺」疑慮。本報資料照片
衛福部資訊處長李建璋表示，衛福部正在訂定生成式AI使用指引，希望解決外界擔心AI的「幻覺」疑慮。本報資料照片

生成式AI去年橫空出世，醫療產業漸漸導入。衛福部資訊處長李建璋指出，AI在醫療應用包含書寫結論、疾病輔助判斷、報告產生效率提升等。衛福部正在訂定生成式AI使用指引，生成式AI必須以風險為中心思考應用層面，希望解決外界擔心AI「幻覺」疑慮，。他也說，不用擔心AI會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代。

李建璋今出席生成式 AI 於醫療場域應用研討會，他指出，生成式AI在醫療界有三大應用，一是醫護人員書寫工作的效率提升，如護理師、營養師、藥師，在AI發展完善下，一天可以省下1.5至2小時。

二是疾病輔助判斷，李建璋以日前一位加拿大的男童為例，4歲後因疼痛無法站直，家人求助許多名醫、做了抽血、MRI等檢查都找不到答案，最無助時，把症狀輸入chatGPT，竟然意外得到答案為「脊髓牽扯症候群」，AI輔助找到更多可能。

三是生成式AI可以跟文字結合快速輸出報告，李建璋以自身經歷為例，MRI檢測做完等看報告得等上3個月，但是隨著視覺模型發展後，做完檢測當天拿到報告已經不是問題。有的人會擔心AI發展會讓放射科、病理科醫師失業，他說，「AI永遠不會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代」。

李建璋以南韓為借鏡，醫師人力缺乏下，若沒有AI輔助醫事人員減輕負擔，人力恐面臨短缺，一旦向南韓一樣貿然增加醫師員額，可能會引發罷工危機，就算是發布戒嚴令時還不忘叫醫師上班；若以長遠來看，AI發展的意義重大。然而，除了擔心工作被AI取代外，生成式AI外界有兩大擔憂。

李建璋說，衛福部的公文原本更早就要透過微軟的Copilot應用，但是微軟4月以前在台灣沒有資料中心，最近的資料中心在香港，若使用等同於國家公文保存在香港，資料主權喪失，合作緊急暫停。後來微軟成立在台資料中心後，才重啟合作，並簽約保障所有語言模型資料留在台灣，力保資料不出境，也鼓勵科技業者在台設立資料中心。

另一個擔心是AI的「幻覺」，李建璋表示，AI可能會出現一本正經的胡說八道，但如果因為此項擔憂就抗去使用AI，那彷彿活在石器時代，因此衛福部正在訂定生成式AI使用指引，必須以風險為中心考量，例如風險很低的衛教或是推薦病人合適的醫師。

他舉例，AI推薦病人依照醫師專業推薦的掛號有誤，不會造成太大的生命危險，但如果是AI提供心理輔導，甚至還推薦不適切的憂鬱緩解方式就可能造成極大危險。

衛福部 醫師 風險

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