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彭博：蘋果2025新款iPhone SE 擬搭載新研發晶片

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
蘋果預計在明年的iPhone SE上，搭載行動數據機晶片系列，取代高通晶片。路透
蘋果預計在明年的iPhone SE上，搭載行動數據機晶片系列，取代高通晶片。路透

路透社今天引述彭博（Bloomberg）報導，蘋果公司預計在明年推出的新款智慧型手機iPhone SE上，搭載各界期待已久的行動數據機晶片系列，取代過去長期採用的高通晶片。

報導引述知情人士說法指出，蘋果公司（AppleInc.）希望自家晶片技術到了2027年將超越高通（Qualcomm）。

行動數據機晶片是手機連接到行動網路的關鍵元件，而身為業界領頭羊的高通曾告訴投資者，蘋果未來將停止採用高通晶片。

高通去年已和蘋果簽約，至少將供應5G晶片到2026年。至於高通在筆記型電腦及人工智慧（AI）數據中心領域的發展能否彌補因蘋果造成的收入缺口，也令投資者密切關注。

報導說，蘋果自行研發的新款行動數據機晶片將首度應用於明年推出的新款iPhone SE，並稱未來將再推更先進的新一代晶片。

高通未立即回應路透社的置評請求，而蘋果則拒絕置評。

蘋果一直在自行研發數據機技術，並於2019年斥資10億美元收購英特爾（Intel）數據機部門。

路透社2019年初曾報導，蘋果將自家數據機工程團隊，整合到負責為蘋果裝置打造專用處理器的晶片設計部門，顯示蘋果正投入更多精力研發數據機晶片。

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