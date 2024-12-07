快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

蕭副總統：醫療導入AI 可照顧不同族群病患

中央社／ 台北7日電
副總統蕭美琴（前左）7日上午到台北南港展覽館參觀台灣醫療科技展，在國軍醫療體系攤位聆聽簡報說明。中央社
副總統蕭美琴（前左）7日上午到台北南港展覽館參觀台灣醫療科技展，在國軍醫療體系攤位聆聽簡報說明。中央社

副總統蕭美琴今天參觀台灣醫療科技展，造訪花蓮慈濟醫學中心展位時表示，她在美國曾受惠於慈濟開發的中藥，未來醫療結合新科技將有更多機會，尤其是導入人工智慧（AI）技術，可以照顧不同族群的病患。

蕭副總統上午前往南港展覽館參觀台灣醫療科技展，陸續走訪友達、台大醫院、北醫、花蓮慈濟醫學中心、奇美醫院、關渡醫院、國軍醫療體系、高醫、英華達、新光醫院、長庚醫療體系等11個展位，停留約1小時10分鐘。

花蓮慈濟醫學中心展示由AI生成4種語言的語音衛教，可減輕護理工作負擔。友達介紹獨家開發的裸眼3D技術，提供機器人手術即時3D解決方案，可實現醫院與醫院之間的遠距醫療。

此外，北醫導入生成式AI技術，並與Google雲端合作，以往護士交班約需要6到11分鐘，現在只要10秒即可完成。英業達集團旗下英華達展示智慧輸液系統，已有台大醫院導入，輸液時間可從以往約70秒縮短到30秒。

台大醫院 慈濟

延伸閱讀

旅助將結束 花蓮耶誕城五月天演唱會一波波救觀光遊補

永續是烏托邦？慈濟結合臺大政大 指出均富共善方向

少棒／花蓮兩隊台彩威力盃開紅盤 鄭宇恩最喜歡陳傑憲

友達耘康打造全台首部還原把脈三部可攜式脈波儀 開創傳統醫學新境界

相關新聞

不會AI的醫師恐被取代？衛福部擬推生成式AI指引

生成式AI去年橫空出世，醫療產業漸漸導入。衛福部資訊處長李建璋指出，AI在醫療應用包含書寫結論、疾病輔助判斷、報告產生效...

醫療機器人軍團出動！工研院展台版達文西、攜手達明

生成式AI及機器人技術走入醫療科技，帶來新應用樣貌，工研院生醫所跟機械所合作打造「台版達文西」，功能為「軟性管狀醫療手術...

彭博：蘋果2025新款iPhone SE 擬搭載新研發晶片

路透社今天引述彭博（Bloomberg）報導，蘋果公司預計在明年推出的新款智慧型手機iPhone SE上，搭載各界期待已...

2024台灣醫療科技展 高醫大智慧床墊技術受矚目

高雄醫學大學醫療體系在2024台灣醫療科技展中，主打以數位醫療與健康、復健與長照護理為主軸，展現體系5家附屬醫院廣泛應用...

蕭副總統：醫療導入AI 可照顧不同族群病患

副總統蕭美琴今天參觀台灣醫療科技展，造訪花蓮慈濟醫學中心展位時表示，她在美國曾受惠於慈濟開發的中藥，未來醫療結合新科技將...

遭博通撤單 傳英特爾18A製程良率不到10％

南韓媒體驚爆，英特爾十八Ａ製程良率據傳僅不到百分之十，震驚市場。執行長基辛格閃電退休後，英特爾新聘晶片業老將加入董事會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。