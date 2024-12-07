蕭副總統：醫療導入AI 可照顧不同族群病患
副總統蕭美琴今天參觀台灣醫療科技展，造訪花蓮慈濟醫學中心展位時表示，她在美國曾受惠於慈濟開發的中藥，未來醫療結合新科技將有更多機會，尤其是導入人工智慧（AI）技術，可以照顧不同族群的病患。
蕭副總統上午前往南港展覽館參觀台灣醫療科技展，陸續走訪友達、台大醫院、北醫、花蓮慈濟醫學中心、奇美醫院、關渡醫院、國軍醫療體系、高醫、英華達、新光醫院、長庚醫療體系等11個展位，停留約1小時10分鐘。
花蓮慈濟醫學中心展示由AI生成4種語言的語音衛教，可減輕護理工作負擔。友達介紹獨家開發的裸眼3D技術，提供機器人手術即時3D解決方案，可實現醫院與醫院之間的遠距醫療。
此外，北醫導入生成式AI技術，並與Google雲端合作，以往護士交班約需要6到11分鐘，現在只要10秒即可完成。英業達集團旗下英華達展示智慧輸液系統，已有台大醫院導入，輸液時間可從以往約70秒縮短到30秒。
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