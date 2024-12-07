遭博通撤單 傳英特爾18A製程良率不到10％

南韓媒體驚爆，英特爾十八Ａ製程良率據傳僅不到百分之十，震驚市場。執行長基辛格閃電退休後，英特爾新聘晶片業老將加入董事會，他們是晶片製造設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）前執行長麥瑞斯（Eric Meurice）和微芯科技（Microchip Technology）臨時執行長桑吉（Steve Sanghi），以前都曾在英特爾工作過。

南韓朝鮮日報日前指出，英特爾預定明年量產的十八Ａ製程，良率還不到百分之十，報導也引述南韓產業分析師指出，博通（Broadcom）已取消英特爾訂單，轉向替代供應商。

先前有報導指出，作為英特爾晶圓代工大客戶之一的博通，不滿意英特爾的十八Ａ製程，工程師聲稱該製程還無法進入量產階段。朝鮮日報說，英特爾晶圓代工服務（ＩＦＳ）良率低又未獲致成功，是基辛格「被逼退」的主因之一。

相較下，英特爾的頭號對手台積電儘管在「節點尺寸」稍微落後，但科技新聞網站Tom's Hardware指出，台積電Ｎ二（二奈米）製程被認為遠優於英特爾十八Ａ製程。

基辛格二○二一年上任後，大力提倡投資ＩＦＳ，如今他卸任後，英特爾可能分拆出售或整併ＩＦＳ事業。

英特爾董事會新聘兩位晶片業界老將加入。其中，麥瑞斯二○○四年至二○一三年領導艾司摩爾，一九八四年至一九八九年任職英特爾。

桑吉是微芯董事長，一九九一年至二○二一年擔任微芯執行長，上個月剛回鍋擔任臨時執行長，幫助公司因車用客戶需求減緩面臨的困境。他任職英特爾的時間是一九七八年至一九八八年。

英特爾現在仍苦於在先進晶片製造方面趕上輝達（Nvidia）、台積電等競爭對手。ＡＩ晶片設計能力落後輝達，製造更小、效能更高半導體的表現也比不上台積電。

接替基辛格出任執行長的人選，傳出正在評估幾位外部人士，包括今年辭去英特爾董事的陳立武（Lip-Bu Tan）。英特爾共同臨時執行長兼財務長辛斯納表示，執行長繼任者必須具備製造專長並且有產品經驗。