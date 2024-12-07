AI伺服器代工廠 11月營收旺 緯穎、緯創、英業達態勢火熱

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
AI及伺服器需求火熱。（路透）
AI及伺服器需求火熱。（路透）

緯創（3231）及旗下緯穎、英業達昨（6）日同步公告11月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，緯穎單月營收衝上374.65億元，連續七個月成長，並創單月新高；緯創為952.43億元，創歷年同期新高；英業達則為608.58億元，寫下歷史單月次高成績。

緯創11月合併營收952.43億元，月減1.1%，年增24.6%；前11月累計營收9,436.01億元，年增19.16%，今年全年營收可望首度衝破兆元大關。

代工廠11月營收
代工廠11月營收

緯創表示，第4季筆電將較第3季持平或小幅衰退，桌機、顯示器估持平，通用型伺服器持平或小幅成長，AI伺服器則維持強勁成長動能，將季增雙位數百分比。

緯創集團旗下伺服器代工廠緯穎11月營收374.65億元，受惠AI伺服器動能持續加溫、通用伺服器需求也優於預期，帶動營收月增5.9%，較去年同期大增93.3%；前11月累計營收3,177.74億元，年增43.35%。

緯穎受惠AI伺服器客戶動能續強，下半年營收逐季揚升，法人看好緯穎第4季營收可望延續第3季強勁動能，登全年最高峰，並續寫新猷。緯穎馬來西亞廠主機板產能第4季也加入量產行列，為營運增添新動能。

英業達11月營收達608.58億元，月減5.9%，年增37.9%，為連續兩個月站穩600億元大關；前11月累計營收5,740.22億元，年增21.82%。英業達11月筆電出貨170萬台，月對月持平，年增6.3%。第4季伺服器與筆電出貨動能均較預期強勁，在雙引擎同步發威下，第4季營收可望登今年高峰。

輝達Blackwell架構伺服器將於第4季小量出貨，明年第1季進一步放量，包括廣達、緯創、英業達等代工廠，看好明年AI伺服器出貨動能將延續今年火熱態勢、大增「三位數」百分比。

緯創預期明年第1季隨著GB200機櫃與運算板放量，AI及伺服器需求火熱，占比將由目前的逾四成、進一步衝破五成，英業達樂看明年AI伺服器前景，今年AI伺服器營收將年增2.5倍至3倍，占伺服器營收占比將達20%至30%，明年出貨升溫，AI伺服器營收將持續翻倍增，占伺服器營收占比將進一步放大至30%至40%。

緯穎AI伺服器中目前主要營收貢獻來自ASIC專案，下半年AI伺服器仍以ASIC產品營收占大多數，但GPU專案基期較低，在需求成長下，成長幅度會較大，明年GPU專案相關占比也會持續增加。

伺服器 營收

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