英特爾18A良率低 博通撤單

南韓媒體驚爆，英特爾18A製程良率據傳僅不到10%，震驚市場。博通（Broadcom）也已取消英特爾訂單，尋找替代供應商，使英特爾的處境更加艱困。

科技網站Wccftech指出，南韓朝鮮日報日前報導英特爾前執行長基辛格閃退的新聞，提到英特爾晶圓代工服務（IFS）預定明年量產的18A製程，良率還不到10%，報導也引述南韓產業分析師指出，博通已取消在英特爾的訂單，轉而可行的替代供應商。

先前有報導指出，作為英特爾晶圓代工大客戶之一的博通，不滿意英特爾的18A製程，工程師聲稱該製程還無法進入量產階段。朝鮮日報說，IFS良率低又未獲致成功，是基辛格「被逼退」的主因之一。

相較下，英特爾的頭號對手台積電（2330）儘管在「節點尺寸」方面稍微落後，但科技新聞網站Tom's Hardware指出，台積電的N2（2奈米）製程被認為是遠優於英特爾18A製程。

基辛格2021年上任後，大力提倡投資IFS，如今他卸任後，英特爾可能將焦點從晶圓代工事業轉向製造和產品部門，分拆出售或整併IFS事業可能仍是選項。