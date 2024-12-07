電子製造設備公會發布白皮書 川普2.0 半導體短空長多

美國總統當選人川普即將上任，屢屢提出對科技出口管制或是加稅的態度，對全球及台灣半導體的影響持續受關注。台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）昨（6）日提出三關鍵看法，首先預期對半導體加稅的政策影響「短空長多」，第二是預期晶片法案補貼將縮減，第三則預期出口管制加強，台廠持續遵循國際法規，將更強化國際競爭優勢。

TEEIA昨日召開年度產業白皮書發布記者會拋出八大領域政策建言，隨著護國神山台積電（2330）持續擴產先進製程與封裝，帶動台灣本土先進製程設備商積極開拓市場、拚兆元產值，並發布白皮書盼政府政策相挺，提出八大領域建言，包括強化半導體國家戰略促成產業控股公司、擴大半導體設備研發採購抵減、推動關鍵技術發展、深化在地供應鏈、半導體設備零組件國產化、放寬公會投資新創門檻、加薪減稅與延攬國際人才、國際開拓行銷等八大領域建言。

就川普對各國加稅議題，TEEIA榮譽理事長暨廣化科技董事葉勝發提到，預期晶片法案補貼會縮減，但關稅議題上，美國對他國加稅的對象為美國本身無製造能力的項目，反而會影響到自己本身。對半導體加稅造成的通膨，對美國當地市場產生影響，不僅是七傷拳，對自身傷害相當大。

葉勝發也提到，加稅短期確實會有影響，但台廠具備優勢的產品，長期來看影響不大甚至可能會更好，同時川普政府的出口管制，全面壓抑了大陸與日本南韓乃至其他區域，對台灣而言是短空長多。