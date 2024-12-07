蘇姿丰入選FT最具影響力女性

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）昨（6）日公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰入選，並由前總統蔡英文撰文介紹她的成就。

FT列舉的名單涵蓋政治、金融、科技、音樂、文學及人權等領域，沒有排名，科技業上榜者包括蘇姿丰、史丹福大學人本人工智慧研究中心共同院長李飛飛、Google母公司Alphabet投資長波蕾特以及拉丁美洲最大數位銀行Nubank共同創辦人榮凱菈。

蔡英文為蘇姿丰撰寫的介紹文表示，蘇姿丰是一名開拓者，在台灣開啟人生旅程，3歲隨家人移居美國，24歲取得麻省理工學院（MIT）電機工程博士學位，她是最早研究「絕緣層上覆矽」（SOI）技術的人之一。從德州儀器的半導體製程及設備中心、IBM新興產品部一直到飛思卡爾半導體，持續為產業新標準、半導體新科技作出關鍵貢獻。

蔡英文說，蘇姿丰已打破玻璃天花板，成為矽谷晶片業者超微的首位女性執行長，打破該產業的刻板印象，蘇姿丰曾獲電機及電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特．諾伊斯（Robert N. Noyce）獎章」，並倡導科學、科技、工程和數學（STEM）產業的多元、平等和包容，蘇姿丰是榜樣，也是毅力和力量的典範，激勵所有人。

半導體 蔡英文

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