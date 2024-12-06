快訊

昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

時隔8年！繼朴槿惠「閨密門」後 韓檢方再組特別調查本部查尹錫悅戒嚴

陶喆再登小巨蛋開唱！原來是為「這大廠」壓軸演出

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影

市場傳出，有「伺服器主機板一哥」美譽的代工大廠英業達（2356），將於1月12日舉辦集團尾牙、暨旺年會活動，而公司為犒賞員工一年來的辛勞，都會邀請金曲歌王、歌后等級的黃金陣容助陣，而今年團隊也不例外，據傳，本屆將請到超大咖金曲歌王陶喆前來助陣。而陶喆近日才剛完成第四度攻蛋的成就，連續兩天共吸引2.2萬人到場，不過仍有很多人搶不到票，而這次英業達找歌王開唱，也令許多員工及歌迷感到興奮不已。

據悉，現年五十五歲的金曲歌王陶喆，出道至今已走過27個年頭，並在華語樂壇有「R&B教父」之稱，而他11月初才剛連續兩天在台北小巨蛋召開自己睽違10年的個人演唱會，現場除吸引超過2萬名粉絲到場外，就連大咖歌手張清芳、田馥甄等一眾演藝圈好友，都現身力挺，這不僅代表了陶喆在華語音樂市場的重要地位、以及他對音樂發展帶來的貢獻，也直接彰顯出他在華語樂壇的關鍵影響力。

事實上，陶喆從小就展現出過人的音樂天賦，甚至在他仍就讀小學時，就已經可以毫不畏懼地站上舞台，於電視節目中與父親陶大偉輕鬆的表演合唱歌曲「Baby Talk」。而他過去也曾透露，自己從小就是聽「披頭四樂隊、皇后樂隊、齊柏林飛船、羅大佑」等華語及歐美音樂人作為音樂創作方面的啟蒙，而他在累積了豐富的歌唱經驗後，也正式在1997年從幕後躍至台前，加盟當時剛成立的俠客唱片公司，正式出道。

陶喆自出道以來，創作了許多經典歌曲，其中包括《Runaway》、《小鎮姑娘》、《黑色柳丁》以及《Dear God》等無數金曲，而他也為台灣流行音樂圈帶來重要影響，其中最為人所知的一點，就是他以R&B的方式，改編了台灣知名歌謠「望春風」，也正是此舉正式開啟了老歌新唱的復古風潮，而他近日已在台北小巨蛋舉行了兩場個人演唱會，吸引2.2萬名歌迷前來，對於再傳出他將於明年1月12日受邀為代工大廠英業達旺年會進行壓軸演出的消息、也讓粉絲們羨慕不已。

對此，英業達日前也已公布，集團年度盛事「旺年會」將在明年1月12日登場，而明年適逢集團屆滿50周年，團隊為盛大慶祝、也特意決定移師至台北小巨蛋舉辦，而這也是董事長葉力誠接下董座大位以來，第二次現身主持旺年會，外界則關注他屆時的分享及展望。而今年團隊除找來知名藝人阿KEN、楊千霈進行主持，還邀請到金曲樂團告五人、動力火車、理想混蛋等大咖輪番開唱；而為了讓每位同仁都能好好地享受，也將祭出高額員工摸彩供大家同樂。

金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
英業達集團。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影
英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影
金曲歌王陶喆。記者吳康瑋／攝影

旺年會 華語 陶喆

延伸閱讀

恩智浦揪英業達等電子五哥攻車電 成立第四座聯合實驗室

英業達「車用」有驚喜！總座將親自現身、攜恩智浦揭秘

陶喆爆「小燕姐身體不舒服」 本人鬆口證實

「Melody」爆封箱不唱？陶喆回應了 大巨蛋讓給周杰倫

相關新聞

陶喆再登小巨蛋開唱！原來是為「這大廠」壓軸演出

市場傳出，有「伺服器主機板一哥」美譽的代工大廠英業達（2356），將於1月12日舉辦集團尾牙、暨旺年會活動，而公司為犒賞...

英華達「智慧輸液」獲台大體系肯定 應用成效斐然

代工大廠英業達（2356）旗下英華達今年也帶著旗下各項醫療健康主力產品，前進「台灣醫療科技展」進行展示，而今年團隊實際參...

達發科普種子學堂二度登場 攜手東華USR計畫 開創偏鄉教育新模式

國立東華大學再度與達發科技、國立台灣大學合作，連結大學社會責任計畫（USR）及達發科技企業CSR資源，期待帶給鄉村孩子更...

整理包／AI 社會新挑戰 台灣準備好了嗎？

2024年是各國AI法規元年，人工智慧將對台灣產生深遠的經濟影響，現階段社會將面臨三大考驗：數位政府治理與防詐、社會轉型陣痛、數據開放與隱私衝突，專家建議務實討論台灣發展方向，讓「法」跟「政策」有效搭配，有利台灣加速朝AI世代前進。

恩智浦揪英業達等電子五哥攻車電 成立第四座聯合實驗室

恩智浦與英業達（2356）6日宣布在桃園成立車用實驗室，這是恩智浦在台成立的第4座聯合實驗室，其他三座分別跟台達電（23...

Telegram帳號盜用災情再起 Whoscall推以圖搜詐防堵

根據數位防詐App Whoscall觀察，詐騙集團近期再次透過Telegram創建假帳號，註冊成「Telegram安全中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。