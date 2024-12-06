陶喆再登小巨蛋開唱！原來是為「這大廠」壓軸演出

市場傳出，有「伺服器主機板一哥」美譽的代工大廠英業達（2356），將於1月12日舉辦集團尾牙、暨旺年會活動，而公司為犒賞員工一年來的辛勞，都會邀請金曲歌王、歌后等級的黃金陣容助陣，而今年團隊也不例外，據傳，本屆將請到超大咖金曲歌王陶喆前來助陣。而陶喆近日才剛完成第四度攻蛋的成就，連續兩天共吸引2.2萬人到場，不過仍有很多人搶不到票，而這次英業達找歌王開唱，也令許多員工及歌迷感到興奮不已。

據悉，現年五十五歲的金曲歌王陶喆，出道至今已走過27個年頭，並在華語樂壇有「R&B教父」之稱，而他11月初才剛連續兩天在台北小巨蛋召開自己睽違10年的個人演唱會，現場除吸引超過2萬名粉絲到場外，就連大咖歌手張清芳、田馥甄等一眾演藝圈好友，都現身力挺，這不僅代表了陶喆在華語音樂市場的重要地位、以及他對音樂發展帶來的貢獻，也直接彰顯出他在華語樂壇的關鍵影響力。

事實上，陶喆從小就展現出過人的音樂天賦，甚至在他仍就讀小學時，就已經可以毫不畏懼地站上舞台，於電視節目中與父親陶大偉輕鬆的表演合唱歌曲「Baby Talk」。而他過去也曾透露，自己從小就是聽「披頭四樂隊、皇后樂隊、齊柏林飛船、羅大佑」等華語及歐美音樂人作為音樂創作方面的啟蒙，而他在累積了豐富的歌唱經驗後，也正式在1997年從幕後躍至台前，加盟當時剛成立的俠客唱片公司，正式出道。

陶喆自出道以來，創作了許多經典歌曲，其中包括《Runaway》、《小鎮姑娘》、《黑色柳丁》以及《Dear God》等無數金曲，而他也為台灣流行音樂圈帶來重要影響，其中最為人所知的一點，就是他以R&B的方式，改編了台灣知名歌謠「望春風」，也正是此舉正式開啟了老歌新唱的復古風潮，而他近日已在台北小巨蛋舉行了兩場個人演唱會，吸引2.2萬名歌迷前來，對於再傳出他將於明年1月12日受邀為代工大廠英業達旺年會進行壓軸演出的消息、也讓粉絲們羨慕不已。