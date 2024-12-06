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英華達「智慧輸液」獲台大體系肯定 應用成效斐然

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
代工大廠英業達旗下英華達。記者吳康瑋／攝影
代工大廠英業達旗下英華達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）旗下英華達今年也帶著旗下各項醫療健康主力產品，前進「台灣醫療科技展」進行展示，而今年團隊實際參展的內容，也持續聚焦於「智慧醫療－思邁輸液連線系統」、「雲端健管－全家寶全方位生理量測系統」及「精準醫學－循體欣循環腫瘤細胞自動檢測系統」三大醫療健康主軸產品。

團隊指出，今年展出的最大亮點「思邁輸液連線系統」，其實早在今年2月在臺大醫院總院、癌醫中心、雲林、新竹、金山及北護等院區全面導入約三千台思邁智慧輸液幫浦，成為全台第一家大規模建置「雙向連線智慧輸液給藥系統」的醫療體系。

英華達指出，導入「思邁輸液連線系統」後（包括由英華達自主研發製造的思邁輸液幫浦、思邁輸液連線系統軟體及各款式幫浦輸液套），透過連接臺大醫院資訊系統（HIS），醫師開立之醫囑參數可在護理師掃描病患、藥品及幫浦條碼後，醫囑參數自動下載至輸液幫浦，除可大幅降低給藥錯誤事件發生的機率外，亦可大幅減少護理師的給藥操作時間。

此外，在輸液的過程中，如發生管路折管、氣泡或輸液即將結束等狀況，「思邁輸液連線系統」也會即時發出警報並顯示於管理平台，提醒護理師可即時進行處置，將可提升輸液安全並可大幅節省護理師來回奔波的時間；輸液完成後，「思邁輸液連線系統」可將輸液過程中的給藥及操作記錄自動回寫至臺大醫院資訊系統，進一步節省護理師交接班及人工抄寫相關輸液記錄的時間。

具體來說，臺大醫療體系於今年2月導入「思邁輸液連線系統」至今（10個月）成效斐然，例如，輸液連線成功率已達100%、給藥流程時間縮短49.8%（原先69.9秒降到33.8秒），並且獲得護理師使用滿意度的高度肯定，整體實現「科技讓護理更從容、護理讓科技更溫柔」的精神。

英業達創辦人、會長葉國一指出，自己感謝台灣醫療龍頭臺大醫院率先採用唯一國產的智慧輸液幫浦，並提供寶貴的臨床實務經驗讓「思邁輸液連線系統」能完全貼合臨床護理使用之需求。與臺大醫院的合作是台灣開啟幫浦輸液智慧化、科技化的一大里程碑。

葉國一表示，從2月導入至今，透過英華達本土科技產業堅強的軟、硬體整合實力，結合臺大醫院護理、總務、資訊、藥劑及醫工團隊的努力，用最快的速度共同建構起擴及全體系的智慧輸液系統，並已達成提升病人安全以及減輕護理師工作負擔之成效。

此外，英華達亦在東南亞國家積極布局三大醫療健康產品線，除了已插旗泰國、馬來西亞及越南等國家外，未來在海內外持續發展，向世界展現台灣強大的科技以及醫療軟實力，為台灣打造新一座「富國神山」。

英華達旗下思邁輸液系統。記者吳康瑋／攝影
英華達旗下思邁輸液系統。記者吳康瑋／攝影
英華達旗下思邁輸液系統。記者吳康瑋／攝影
英華達旗下思邁輸液系統。記者吳康瑋／攝影
代工大廠英業達旗下英華達。記者吳康瑋／攝影
代工大廠英業達旗下英華達。記者吳康瑋／攝影

英業達 護理師 馬來西亞

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