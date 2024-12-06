Google 影片與圖像生成模型 Veo 和Imagen 3登Vertex AI

Google推出新的AI模型，最先進的影片生成模型Veo以及最高品質的圖像生成模型Imagen 3將在Vertex AI平台登陸，開放企業使用這兩項先進的生成式AI模型。

Veo於Vertex AI提供私人預覽，企業能輕鬆地藉由簡單的文字或圖像提示，生成高品質影片。Google宣稱為市場上第一家提供圖像轉影片模型的超大規模雲端服務供應商，協助企業將現有創意資產轉換成動態視覺效果，簡化影片製作流程。

Imagen 3將於下周起開放給所有Vertex AI用戶使用。Imagen 3能夠根據簡單的文字提示，生成最寫實、出色的圖像，在細節、光影處理和降低影像失真等各方面的表現，超越先前Imagen的版本。企業能無縫創建符合自家品牌風格和標誌的高品質圖像，以應用在行銷、廣告或產品設計。

由Google DeepMind開發的Veo能夠根據文字或圖像提示指令，很快的時間內生成各種電影和視覺風格的高品質、高畫質影片。藉由對自然語言和視覺語義的先進理解，Veo生成高度吻合提示指令的影片。Vertex AI上的Veo能夠創作一致且連貫的鏡頭片段，讓人物、動物和物體在畫面中自然移動。Imagen 3是Google目前最高品質的文字轉圖像模型，能夠生成令人讚嘆的細節、創造出逼真、生動的圖像。和以往模型相比，Imagen 3大幅減少了會分散注意力的視覺偽影。