達發科普種子學堂二度登場 攜手東華USR計畫 開創偏鄉教育新模式

國立東華大學再度與達發科技、國立台灣大學合作，連結大學社會責任計畫（USR）及達發科技企業CSR資源，期待帶給鄉村孩子更多未來可能性。

東華大學教授顧瑜君今（6）日帶領花蓮豐田五味屋等六個教育單位、近40位學員與志工再次踏進台大，讓孩子擁有不同的學習經驗與體驗。「達發科普種子學堂」不只跳脫既有課堂框架，並用動手實作讓偏鄉學子走進台大實驗室，課程中的「特斯拉線圈的無線電派對」，便是台大機械系教授楊士進將學術研究生動轉譯成吸引青少年參與的科普活動，讓孩子也能輕而易舉地理解並完成。

達發科技董事長謝清江表示，「達發科普種子學堂去年第一次試辦非常成功，今天聽到大家的分享感受更深。感謝顧老師把多年的移地學習經驗分享給團隊，楊教授更為這群小朋友量身設計教學、實作方案，讓他們可以把艱深的題目，以有趣的方式在一天內完成作品。達發科技所支持的科普種子學堂計劃，希望促進理工科學及人文社會交流，讓小朋友從小有機會動手接觸到科學，對理工產生興趣，也讓工程科學領域的教授與學生，可以參與不一樣的人文活動，彼此多一些互動與了解。」

此次集結花蓮五味屋、花蓮高工進修部、南港高工電子科、花蓮海星中學、芥菜種會少年之家、花蓮玉里書屋，共 6個教育團體，來自各個區域，這些身處教育弱勢的學子也在這次活動增廣見聞，更為城鄉學習注入新的意涵以及創造社區跨域的學習契機。

此次跨校、跨界的合作以地方教育做為城鄉交流主體，結合企業CSR與大學社會責任計畫，期許透過更多跨界合作持續培育不同層面的關係人口與創造多元學習機會，拉近城鄉距離，促使學習環境更加平等友善，並持續激勵更多大學、企業參與，共創永續城鄉。