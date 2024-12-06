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恩智浦揪英業達等電子五哥攻車電 成立第四座聯合實驗室

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
恩智浦是車用半導體第二大、車用MCU龍頭，近三年積極跟台灣電子大廠合作開實驗室，加速應用落地。王郁倫攝影
恩智浦是車用半導體第二大、車用MCU龍頭，近三年積極跟台灣電子大廠合作開實驗室，加速應用落地。王郁倫攝影

恩智浦英業達（2356）6日宣布在桃園成立車用實驗室，這是恩智浦在台成立的第4座聯合實驗室，其他三座分別跟台達電（2308）、鴻海（2317）、和碩（4938）合作，恩智浦積極網羅台灣電子五哥結盟企圖心高。

英業達將針對恩智浦旗下Trimension UWB（超寬頻）產品進行合作，恩智浦是UWB市占率最高晶片商，英業達車用業務中也以UWB出貨量最大，雙方將合作開發CPD（兒童遺留偵測）及遠端門禁產品（車鑰匙）。

歐洲在2025年上路新安全法規，若新車搭載CPD則可以獲得新車評估計畫Euro NCAP 2025最高安全評分，有利於銷售，不過目前CPD技術可以用UWB、鏡頭、毫米波等技術偵測是否有孩童被單獨鎖在車內，但UWB成本最具優勢，並兼具隱私性。

恩智浦近年大力轉向車用電子市場，隨汽車電氣化需求提升，恩智浦2022年起陸續跟台灣電子大廠緊密合作，儘管各家終極目標是能整合汽車上所有相關電子零件，但初期合作側重重點仍略有不同。

恩智浦跟台達電合作電控及馬達驅動器等相關產品，跟鴻海專注車聯網技術，跟和碩專注智慧座艙及中控電腦合作，跟英業達則鎖定UWB技術，也就是汽車周邊電子裝置，業者觀察，英業達布局從汽車電子周邊開始，逐步朝中央控制HPC及ZCU發展，副總李瑞進表示，在無線充電、智慧座艙、智能網關機、UWB、中控電腦都會布局。

業者表示，恩智浦在車用市場長期深耕，與車廠合作關係密切，是台灣電子五哥跨入車用電子市場重要技術伙伴，而恩智浦應該是看好台灣電子業未來在車用市場競爭力，雖目前合作實驗室重點各有不同，有的從電腦中央運算系統有的從周邊及無線技術下手，但在軟體定義汽車趨勢下，最終各電子大廠還是會走向全系統整合。

不只是跟恩智浦，電子五哥也積極跟其他車用半導體晶片商合作，比方英業達也跟高通合作車用電腦，台達電跟德儀、鴻海也跟輝達（NVIDIA）車用平台NVIDIA DRIVE Orin合作，在汽車電氣化浪潮下，中控運算平台是兵家必爭之地。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群表示，實驗室兩任務是：應用場景開發及測試驗證，由於台灣電子五哥在伺服器及資料中心技術發展領先，與中央網關及Domain Zone邊緣運算產品一體相通，看好上述實驗室合作只是起手式，後續還會有更多聯合設計開發合作。

英業達副總李瑞進表示，電腦跟無線通訊是英業達強項，總經理蔡枝安樂觀預告，今明兩年汽車電子業績都將逐年翻倍成長，英業達先前透露車用業績2023年逾20億元，緯創車用部門業績2023年超過150億元。

廣達（2382）跟和碩車用電子布局進度相近，法人估和碩今年車用電子營收600~800億元上下，和碩目標2025年營收占比突破10%，亦即超過千億元，廣達車用電子營收比重個位數百分比，推算跟和碩規模相近。

軟體定義汽車技術趨勢下，未來汽車運算將集中化，HPC汽車處理器平台成兵家必爭之地，恩智浦今年推出S32 CoreRide開放平台加速車廠開發時效，最高效能的S32N55晶片採用台積電（2330）5奈米製程，現在已有原型，預計2025年第3季度樣品將產出，明年HPC車用晶片戰爭又將十分精彩。

和碩 恩智浦 英業達

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