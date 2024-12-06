錼創：明年MicroLED產能年增約5成 看好車用市場

錼創科技營運長陳銘章今天表示，明年微型發光二極體（MicroLED）產能將較今年成長約5成，看好車用市場對微型發光二極體的需求，雖然認證時間長，但接獲訂單後可長期穩定出貨。

錼創科技今天參加台灣證券交易所舉辦法人說明會，陳銘章指出，雖然看好車用市場，但現階段MicroLED仍以智慧手錶、電視應用為主，分別是友達、三星的需求。

陳銘章評估，雖然目前MicroLED價格偏高，但經過產能不斷擴充，理論上2026年電視面板應用方面，價格應可降至市場普遍接受範圍；車用面板價格，則是在2027至2028年有望降至市場可普遍接受。

陳銘章指出，以三星電視而言，目前仍未採價格較低的新一代MicroLED，所以電視在終端消費市場售價仍高。因此，期待市場價格降低，刺激需求大增，除了MicroLED產能大幅擴增、良率明顯提高之外，客戶的終端產品銷售策略，以及是否採用較便宜的新一代MicroLED都是關鍵因素。

他說明，錼創主要業務包括MicroLED晶片（CoW）製造銷售，約占營收4成；一次性工程認列及MicroLED設備銷售。

他進一步解釋，由於微型發光二極體製程所需機台設備採用半導體設備，錼創從改機台的經驗學會自製機台設備，除自家生產晶片之外，也將自製機台設備銷售給面板廠群創，並在今年第4季認列獲利，目前仍有4、5家廠商洽談購買錼創設備，且多為台廠，但其中也包括韓廠。

錼創指出，出售微型發光二極體設備毛利率約4至6成，設備占今年營收10至20%，今年是第1年投入銷售設備生意；至於生產線出售，則已分別出售生產線給晶電、友達，並分別從事微型發光二極體晶片的2個不同階段製程。

另外，錼創去年在矽谷設美國子公司，鎖定車用及擴增實境（AR）應用，並已開始接單；未來因應歐洲車廠需求，不排除赴歐設服務據點。

錼創今天董事會通過辦理現金增資發行新股，發行總金額上限為新台幣1.2億元，主要用於資本支出，包括竹南廠設備匹配調整，補足各面向需求，還有準備下一代微型發光二極體新製程設備，規劃買下目前向晶電承租廠區。

地緣政治部分，陳銘章認為，即便美中貿易戰打得火熱，但錼創在過往幾年客戶均非中國廠商，所以短期不太會有這方面的問題。不過，中國內需也是一塊不錯的市場，評估將來該如何介入。