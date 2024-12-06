達發科普種子學堂活動 用動手實作讓偏鄉學子走進台大實驗室

IC設計廠達發（6526）於6日宣布，再度舉辦達發科普種子學堂活動，由東華大學教授顧瑜君帶領花蓮豐田五味屋等 6 個教育單位、近 40 位學員與志工再次踏進台大，讓孩子擁有不同的學習經驗與體驗。

達發指出，達發科普種子學堂不只跳脫既有課堂框架，並用動手實作讓偏鄉學子走進台大實驗室，課程中的「特斯拉線圈的無線電派對」，便是台大機械系教授楊士進將學術研究生動轉譯成吸引青少年參與的科普活動，讓孩子也能輕而易舉地理解並完成。

達發董事長謝清江表示，達發科普種子學堂於去年第一次試辦非常成功，感謝顧教授把移地學習多年的經驗無私地分享給團隊，楊教授更為這群小朋友量身設計教學、實作方案，讓他們可把艱深的題目以有趣的方式在一天內完成作品。達發所支持的科普種子學堂計劃，就是希望促進理工科學及人文社會的交流，讓小朋友從小有機會動手接觸到科學，對理工產生興趣。

此次活動集結花蓮五味屋、花蓮高工進修部、南港高工電子科、花蓮海星中學，芥菜種會少年之家、花蓮玉里書屋，共 6 個教育團體，讓學子可在這次的活動增廣見聞，為城鄉學習注入新的意涵，及創造社區跨域的學習契機。此次跨校、跨界的合作以地方教育為城鄉交流的主體，結合企業 CSR 與大學社會責任計畫，期許透過更多跨界合作，持續培育不同層面的關係人口與創造多元學習機會。