元太攜手供應商 加速電子紙生態圈彩色升級

元太（8069）6日以「彩色時代，創新未來」為主題，召開永續共榮峰會，邀集供應商夥伴共同迎接電子紙全面彩色化、大尺寸升級的浪潮。電子紙生態圈中的模組、TFT背板、驅動IC、光學材料等原物料與零組件產業夥伴們也共同見證，元太科技獲SGS頒發ISO 20400永續採購指南績效評核「Advanced」級認證，將永續管理納入供應鏈採購程序，凝聚電子紙供應鏈邁向更加永續環保的共識。

元太董事長李政昊表示，元太將與供應商夥伴持續攜手推展各面向永續行動，透過分享推展永續進程的經驗，與供應鏈夥伴共議共享，也期望將營運管理的永續基礎延伸推廣至供應鏈夥伴，在同時兼顧獲利及永續的長遠道路上，與供應鏈夥伴走長走遠互利共榮。

為強化供應鏈的永續採購管理方法，並導入採購政策與實務執行，元太引進ISO 20400永續採購指南績效評核，透過永續採購查核單位台灣檢驗科技公司（SGS）確認，元太科技不僅通過評核，並獲得「Advanced」級認證，為企業獲得最佳的評級，展現元太在推動永續採購與供應鏈責任上的卓越表現。

元太科技已啟動供應鏈減碳計畫，邀請供應商一同訂定再生能源使用及淨零減碳目標時程；截至2023年底已有44家設定RE100目標、48家供應商設定淨零碳排目標，與元太科技共同致力RE100 2030、NET ZERO 2040的目標。同時，也發起綠電團購行動，協助供應商提高再生能源使用，共計有8家供應商響應，再生能源採量預估至2024年底統計達77,000度。

元太亦聯合多家供應商推動「包材回收專案」，針對供應商來料包材，將聚酯塑料管芯（PET Core）、聚乙烯（PE）緩衝材、聚酯塑料（PET）緩衝材、聚酯塑料（PET）棧板及木材棧板等5種包裝材料，進行重複再利用。根據IPCC 2013的方法，假設所有包材都被當作廢棄物進行焚燒計算，預估本專案截至2023年底可減少16,098 kg CO2e排放量。