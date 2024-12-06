世紀民生首批MIT無人機正式進入量產 將出貨至美國

世紀民生（5314）首批自主研發的MIT無人機正式進入量產，開啟台灣無人機產業進軍海外市場的新篇章，首批訂單將出貨至美國，目前聚焦在救難外海遠距巡檢機與電纜施工拉線無人機，應用場景涵蓋可執行外海設備、高架橋、廠房屋頂巡檢與保全任務，另外還有電纜施工拉線無人機、油電混合機，及雙CPU飛控電腦等產品，具備高效能與穩定性的特點，滿足救援、巡檢及工業應用的多元需求，能夠應對各類複雜環境需求。

董事長張祐銘表示，「我們的無人機產品及無人機飛控模組，不僅在性能、資安與價格上具有競爭力，更能因應客戶的個性化需求，期待以技術實力與創新能力贏得更多國際合作機會，為台灣創造更多經濟效益」。

世紀民生表示，憑藉開發團隊在無人機領域深耕多年，有豐富的開發經驗，加上設計團隊皆由IC、航太領域的工程師組成，致力開發適用於特殊環境的無人機，涵蓋高空作業、外海巡檢等物流運輸功能，提供客戶客製化無人機產品。

此外，為能在低空氣密度、高海拔環境中飛行，更開發可變槳距之多旋翼螺旋槳，在模擬中可有效提升載重能力超過10 g/W，模組化機身設計允許根據任務要求快速改變功率配置。

在軟體開發上，目前已成功將LTE/5G控制與傳輸介面整合至無人機系統，實現從伺服器機房透過網路或行動網路對飛機進行遠程控制和指令輸入，加上GPS抗干擾系統能在遭受訊號干擾時，智能選擇繼續前進或返回原點附近，大幅提升飛行任務的可靠性。在台灣無人機能量籌建計劃的支持下，世紀民生積極研發多項無人機產品，以因應全球市場需求。

根據國外研究機構Drone Industry Insights報告指出，全球無人機市場規模從2023年將以年複合成長率7.7％的速度放大，至2030年將達546億美金，從應用端來看，應用最多的行業是能源；同時，貨運、快遞服務、內部物流和倉儲的年複合增長率最高，按地區和國家劃分的話，以中國大陸和日本為領導市場，商用無人機市場由亞洲主導，中東和非洲（MEA）市場將成長最快。

世紀民生表示，掌握從硬體到軟體的全產業鏈開發能力，積極提升自主研發能力及創新應用，相較於其他國際品牌，整個系統可採用100%非中國大陸製電子元件，世紀民生無人機70%以上的相關硬體零件皆是自主設計與製造，且在飛控電腦、GPS模組、電子變速器及分電盤上，也是採用自行研發的模組，將有助於提升在無人機市場的競爭力，還能有效降低對外部供應鏈的依賴，保障產品品質與交貨穩定性。

展望未來，世紀民生維持審慎樂觀看法；世紀民生強調，持續以「創新」、「品質」和「在地優勢」為基石，在無人機產品線擴展上不斷突破，目前正在開發具有垂直起降功能（VTOL）的大型多軸無人機及高承載物流機型，且已在試飛取得飛行數據中，預計2025年中開始量產。

世紀民生表示，著眼於未來市場需求，計劃直接量產輕型載重娛樂型無人機，不僅採用全台灣自製的技術與材料，兼具資安與成本競爭力、高市場接受度，也讓輕型載重機可以走入家家戶戶，期望進一步拓展商用與民用領域的市場占比。