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Telegram帳號盜用災情再起 Whoscall推以圖搜詐防堵

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

根據數位防詐App Whoscall觀察，詐騙集團近期再次透過Telegram創建假帳號，註冊成「Telegram安全中心」、「帳號安全小助手」等官方名稱，無差別式向民眾大量散播釣魚訊息，導致受害者個人資料外洩、帳號遭盜用，間接誘騙其親友受騙上當。

Whoscall呼籲Telegram使用者，切勿點選陌生訊息，或按其指示操作帳號設定，避免個人資料外洩而引發連鎖的詐騙風險。若收到可疑訊息，民眾能開啟Whoscall App，使用免費的AI防詐新功能「詐騙訊息檢查」，透過上傳圖片破解詐騙伎倆，多一層保護。若有任何疑問，也能撥打165反詐騙諮詢專線查證。

Whoscall與刑事局長期合作防詐，示警近期通訊軟體Telegram的帳號盜用事件頻傳。詐騙集團創建假帳號，並將名稱設為近似官方帳號，如「Telegram安全中心」或「帳號安全小助手」等，在Telegram中大量寄發陌生釣魚訊息，包含「您的帳號出現違規行為受到匿名檢舉，請立即進行身分驗證」、「系統正在排除虛擬帳號，請立即驗證確保帳號使用權利」等，透過恐嚇性內容，誘使民眾輸入手機號碼、登入驗證碼在內的個人帳號資料。隨後其帳號就遭盜用，詐騙集團更能掌握以往聊天紀錄的特性假冒帳號本人，向通訊錄內的親朋好友借款，造成財務損失。

Whoscall除了建議民眾開啟Telegram「二階段認證」保護帳號安全性外，也可以透過免費的AI新功能「詐騙訊息檢查」進行查證，用戶只需要開啟Whoscall App，上傳帶有可疑資訊的圖片，就能自動透過AI比對圖片中的號碼、網址以及內文，判讀詐騙風險並生成客製化的防詐警語，協助民眾初步辨識潛在的詐騙威脅。

Telegram Whoscall 詐騙集團

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