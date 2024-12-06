川普上台對半導體影響？TEEIA 拋三關鍵預期短空長多

被外界封為「關稅人」的美國總統當選人川普即將上台，不論是出口管制或是加稅對全球以及台灣半導體的影響持續受關注，台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）今日召開年度產業白皮書發布記者會拋出八大領域政策建言，回應外界提問川普關稅與出口管制議題，該公會拋出三大關鍵看法，首先預期若對半導體加稅整體政策影響是短空長多，第二晶片法案補貼預期將縮減，第三預期出口管制加強，台廠在持續國際法規遵循下將更強化國際化的競爭優勢。

就川普對各國加稅相關議題，TEEIA榮譽理事長暨廣化科技（5297）董事葉勝發回應提到，晶片法案補貼預期縮減，不過關稅議題預期可以用錢來解決，美國對他國加稅的對象都是美國本身無製造能力的廠商反而會影響到自己本身，半導體若加稅，預期造成的通膨是對美國當地自身產生影響，該加稅政策若對半導體加稅不僅是七傷拳，更是自身傷害相當大。

葉勝發也提到，加稅預期對台灣廠商壓力仍有限，短期確實會有影響，台廠具備優勢的產品長期來看影響不大甚至可能會更好，同時川普政府的出口管制是全面壓抑了大陸與日本南韓乃至其他區域，在共同壓抑過程中，對台灣而言是仍是短空長多。