信義房屋、緯創攜手地方創生基金會 開啟跨界共融循環
緯創資通今年成為台灣地方創生基金會平台的資源夥伴，並共同舉辦「看見台灣新力量：從ESG出發，創造在地的幸福生活」論壇，現場邀請超過30家關係企業及供應商等60位企業代表蒞臨與12組地方創生團隊深度交流，林憲銘也與台灣地方創生基金會董事長陳美伶共同簽下合作備忘錄，攜手為台灣地方創生發展努力。
台灣地方創生基金會發起人暨信義房屋創辦人周俊吉表示，感謝緯創資通共同主辦本場活動，邀請關係企業及供應商代表與會共襄盛舉，讓地方創生團隊能在現場與企業代表交流，希望本場活動能協助地方創生團隊建立與企業長期合作夥伴關係。
緯創資通董事長林憲銘說，台灣的經濟在科技業帶領下蓬勃發展，但全台仍有66.5%以上的土地面積處於經濟弱勢地區。緯創作為資訊及通訊科技產品開發及服務的全球領導廠商，期許以科技改善人類生活，致力將企業營運策略與永續發展目標結合。
陳美伶表示，基金會自成立以來，以打造資源媒合平台，持續協助提供地方創生團隊所需資源，讓投入地方創生的團隊能夠找到足夠的能量進而永續發展。團隊多半微小，營業額無法跟大企業相比，但他們希望台灣這片土地更好的初心始終不變。期待更多企業加入，一起攜手合作打造台灣零偏鄉，提供下一代更好的安居樂業環境。
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