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勞資協商破局 中華電信工會展開無限期夜宿總公司抗爭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）工會近期積極針對「年度加薪」、「團體協約」、「增加交通津貼」、「勞基法54條延退案」及「繼續提高勞退新制提撥率至15%」等訴求，與中華電信公司方協商，5日宣告協商破局，中華電信工會也宣布，即刻起正式展開無限期夜宿總公司抗爭行動，呼籲中華電信公司拿出誠意方案與工會協商，否則工會後續將再升高抗爭層級！

中華電信工會表示，日前動員逾500人至交通部陳情，並於當日遊行至總公司後，董事長簡志誠初步回應，並承諾將於12月5日與工會就相關議題進一步協商，工會本於誠信協商，並當日交通部部長陳世凱回應，「會請中華電信好好與勞方溝通協調」，因此宣布請會員靜待12月5日工會與公司繼續協商，並期待能有具體可討論的相關方案。

中華電信工會指出，無法感受公司任何善意，不僅在勞基法54條延退案部分，公司另提出「空洞、毫無實質內容的『留才方案』」，企圖混淆議題，且根本沒有任何規劃評估，使得協商毫無討論可能，工會認為公司此舉根本僅是以拖待變的拖延策略，而針對全體員工最為關心且重視的「加薪」，公司提出的方案，也令工會非常失望，不但微幅調整的數字，公司毫無具體評估的公式參數，且與基層期待落差甚巨，工會無法接受！

中華電信工會強調，今年度公司營收又再度創新高的此刻，公司提出的方案完全不符合理分配的原則，根本是傷透員工的心，在此情形下，員工整年的付出與努力，若在實質薪資上無法合理獲得回饋。

中華電信工會直言，「將會使得基層的動力，轉為對公司的憤怒」。而協商將近4小時之久，惟前兩項議題皆無共識的情形下，宣告破局。

因此，中華電信工會宣布，即刻起於總公司一樓大廳展開無限期夜宿抗爭，工會嚴正呼籲，中華電信公司盡速提出善意方案，倘若營收創新高，加薪卻僅有如此，工會不排除再去詢問大股東交通部部長陳世凱：「難道這就是您給中華電信公司的指示？」

中華電信工會強調，自11月27日行動後，到12月5日之間，工會已經給公司很多時間與機會，然而公司的回應，工會只能說「一忍再忍，將無需再忍」，倘若公司繼續以如此態度企圖唬弄工會，下一步繼續升高抗爭層級，將是中華電信公司及大股東交通部一手造成！

中華電信 交通部

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