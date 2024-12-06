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英業達宣布成立車用實驗室 採用恩智浦Trimension UWB系列產品

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
英業達總經理蔡枝安（左三）、英業達車用電子事業處副總經理李瑞進（左二）、恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群（右一）、恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein（右四）、恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sebastien Clamagirand（右三）出席記者會。記者葉信菉／攝影
英業達總經理蔡枝安（左三）、英業達車用電子事業處副總經理李瑞進（左二）、恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群（右一）、恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein（右四）、恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sebastien Clamagirand（右三）出席記者會。記者葉信菉／攝影

英業達恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI），今日宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室。英業達指出，該實驗室將採用恩智浦 Trimension® UWB 系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻（Ultra-Wideband；UWB）系統。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，恩智浦的Trimension UWB系列產品協助能夠為客戶提供系統解決方案，以UWB雷達提供更具智慧、更愉快的駕駛體驗，並加強對弱勢乘客的保護。英業達車用實驗室將促進英業達的設計能力與恩智浦技術的整合，開發更先進的車用解決方案，以創造一個更智慧、更安全的行車環境。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，該實驗室將加速軟體定義汽車的落實。汽車產業變化愈來愈迅速，要求更高的效率與效能。很高興擴展系統解決方案，推動在軟體定義汽車、新一代電子電氣架構、電氣化及智慧汽車門禁系統等領域的發展。

恩智浦指出，恩智浦的創新UWB技術已迅速擴展到各個產業，尤其是在專注於自動化、安全性和高效率的領域。恩智浦超低功耗UWB雷達的精準安全測距，使其成為需要精確偵測應用的中堅，例如智慧汽車安全門禁、兒童感測系統（Child Presence Detection；CPD）、及後踢感應（kick sensing）等。

英業達2022年宣布將其設計能力擴展到汽車市場，實現「Server in Car」，將汽車轉變成行動辦公室，並與恩智浦合作開發中央網關、車載伺服器，以及車載無線充電等產品。

為能向汽車製造商及Tier-1供應商提供更豐富的系統解決方案，如今英業達將其產品組合擴展到配備UWB技術的系統。其位於桃園研發據點的車用實驗室將成為UWB應用場景創新主要場所。除UWB應用外，此實驗室將持續研發包含中央網關、車載伺服器與車載無線充電的新應用。

英業達與恩智浦下午舉辦媒體記者會，宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室，英業達車用電子事業處副總經理李瑞進（左）、恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群（右）一同出席。記者葉信菉／攝影
英業達與恩智浦下午舉辦媒體記者會，宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室，英業達車用電子事業處副總經理李瑞進（左）、恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群（右）一同出席。記者葉信菉／攝影

恩智浦 英業達

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