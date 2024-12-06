英業達攜恩智浦成立車用實驗室 總座蔡枝安：明年車用營收再倍數成長

英業達（2356）6日宣布攜手恩智浦，於桃園研發據點成立車用實驗室。英業達總經理蔡枝安表示，雙方將深入合作，未來實驗室會產出更多新品，英業達全球車用產線已布建完成，明年車用營收將再倍數成長。

蔡枝安表示，英業達持續深耕車用事業，正在與恩智浦合作，未來實驗室會產出更多新品，目前英業達在歐洲、美國、亞太地區的車用產能都已通過認證，將持續推進布局，今年車用業績已呈現倍數成長，明年還會維持相當態勢。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進指出，採用恩智浦（NXP）超寬頻（UWB）系列產品實驗室加入僅是第一步，將促進英業達設計能力與恩智浦技術的整合，開發更先進的車用解決方案，未來會有更多深入合作與新品開發。

英業達2022年宣布將設計能力擴展到汽車市場，並與恩智浦合作開發中央網關、車載伺服器及車載無線充電等產品，向汽車製造商及Tier 1供應商提供系統解決方案，如今英業達也將產品組合擴展至配備UWB技術的系統，位於桃園研發據點的車用實驗室，將成為UWB應用場景創新的主要地點。

對於美國總統當選人川普揚言上任要對墨西哥徵收25%關稅，李瑞進表示，英業達全球車用產能都已布建完成，在墨西哥也設有工廠，會審慎評估如何因應，墨西哥廠還有擴產空間，將依據未來訂單及客戶需求進行適當的調配，目前需求看起來還是非常樂觀。