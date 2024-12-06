遠東醫電參與醫療科技展 聚焦智慧醫療服務平台

2024台灣醫療科技展開展，國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電與花蓮慈濟醫院、微軟等重要合作夥伴共同展示「旅遊E指通」，並與微軟首推「eHospital365」等智慧醫療創新研發成果，也展示將人工智慧技術運用於國際醫療等應用情境，期以協助醫療單位快速建構智慧醫療服務。

遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男表示，遠東醫電布局智慧醫療領域多年，深知智慧醫療服務的使用者是醫師和病人，研發和製造端則在科技業，兩造須緊密合作，才能研發合乎需求的產品。

鄧俊男說，藉由運用VR、AR、AI、物聯網、大數據分析、低軌道衛星通訊等科技，建構智慧醫療，能提升醫療照顧效能，讓醫護更有效率地照顧病人，進而改善醫療成效，增加醫護體系的效能，使更多病患獲得優質照護，也能避免醫護人員過勞。

遠東醫電在此次展會展示「旅遊E指通」（TravelSIMcare），這是結合海外視訊醫療諮詢、通訊漫遊及海外醫療保險之三合一旅遊平安SIM卡，針對商務旅客、銀髮族旅客和慢性病患者，提供全面的醫療保障。當民眾在海外出現醫療需求時，運用「旅遊E指通」，能即時經由AI遠距醫療及會診平台與國內醫療院所聯繫，進而得到適當的醫療處置。

遠東醫電與微軟此次合作展示「全球雲端視訊醫療、專家會診、緊急醫療、衛星通訊解決方案」，期以協助醫療單位快速建構智慧醫療服務，也攜手微軟首推「eHospital365」，提供醫師進行視訊看診服務。

視訊醫療雲端服務平台推出在宅急重症輔助醫師進行視訊輔助看診，同時取得通過4項高標準資安認證ISO27001、ISO27701、ISO27017、ISO27018資訊安全認證。在微軟公司見證下，遠東醫電董事長鄧俊男、大中國際生醫集團董事長劉炳中、中心風險管理顧問股份有限公司董事長施南光合作簽約，首創導入到企業員工的精準健康管理服務。

鄧俊男6日下午在花蓮慈濟醫院攤位以「心蓮世界─人工智慧NLP及FHIR交換應用於國際醫療會診及轉介服務」為題進行演講。鄧俊男表示，NLP（自然語言處理）可用於簡化電子健康紀錄的文件處理過程，幫助醫療人員減少文書工作，減輕臨床醫師壓力，確保獲取正常的資訊。

FHIR（快捷式醫療服務互操作資源）為了解決不同醫療系統間資訊互通的問題，並且透過標準化的數據交換格式，提高醫療資訊的共享性，使不同的醫療系統能夠有效地互相溝通與分享資訊，以提供精準的病患照護與高效的醫療服務。