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AI崛起併2奈米量產在即 閎康喜迎黃金成長期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖/閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖/閎康提供

半導體檢測大廠閎康公布11月營收為4.28億元，月增4.1%，年增3.9%。11月營收較上個月成長，主因先進製程材料分析（MA）及故障分析（FA）需求及日本實驗室業績持續帶動。

晶圓代工大廠2奈米先進製程即將在2025年實現量產，相較於上一個製程節點，2奈米製程採用全新的環繞式閘極電晶體（GAAFET）架構，取代3奈米節點所使用的鰭式場效電晶體（FinFET）。新的架構設計可實現更佳的通道控制，大幅提升晶片效能。

隨著架構的轉變以及製程的複雜度增加，對MA和FA服務的需求亦將大幅上升，檢測技術包括穿透式電子顯微鏡（TEM）用於高分辨率材料結構分析、聚焦離子束系統（FIB）用於樣品製備和局部結構分析、二次離子質譜（SIMS）儀用於表面和界面元素分析等。閎康領先的技術與設備佈局，具備領先於業界的檢測以及分析能量，因而能持續滿足並配合客戶的開發的需求。

閎康日本實驗室成長動能維持強勁。公司自2019年在名古屋設立首座日本實驗室以來，受惠於日本政府積極扶植半導體產業政策，成長性持續優於公司平均水準。日本政府近期亦宣布重大投資計畫，預計於2025年4月起向Rapidus投入高達10兆日圓，以推動日本在先進半導體製程領域的競爭力，該公司以2奈米製程量產為目標，這一進程將為MA及FA帶來顯著需求增長。閎康為因應日本客戶對2奈米製程檢測分析需求，北海道實驗室亦將於2024年底前啟用。

隨著AI應用的興起，可靠度相關的超高功率預燒爐重要度也日益提升，閎康將領先業界投資相關實驗平台，提供資料中心高功率元件及車用自動駕駛晶片等相關客戶使用，預計明年第1季完成建置。隨著AI和高性能運算的發展，為檢測業務帶來長期增長動能，閎康將持續受惠。

日本 閎康

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