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台灣電子製造設備年產值近5千億 公會盼擴大政策支持
2024年台灣電子設備產值預估將超過4500億元，其中半導體設備產值1532億元，顯示器設備產值1065億元，半導體設備產值和出口金額皆是國內機械設備產業第一名。預估2028年將超過5000億元，其中半導體設備產值將接近2500億元。台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA），下午發布白皮書，呼籲政府擴大政策支持力道，幫助厚植台灣半導體設備產業發展，力拚邁向產業兆元產值。
白皮書訴求聚焦「半導體與先進封裝設備」、「AI人工智慧與智慧製造」、「國際合作與市場拓銷」、「人才培育」等面向。TEEIA建請政府在擴大半導體設備研發採購抵減、推動關鍵技術發展、深化在地供應鏈、擴大新創投資規模、優化攬才環境、拓展全球市場等六個方面，制訂明確產業發展策略，因應國際地緣政治變化，快速帶動產業國際布局與強化供應鏈韌性，引領台灣關鍵產業邁向國際市場。
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