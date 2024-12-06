張忠謀自傳新書發表會17位貴賓名單出爐 前總統蔡英文將應邀出席

台積電創辦人張忠謀新書《張忠謀自傳下冊》新書發表會訂12月9日舉行，17位與會貴賓出爐。除夫人張淑芬以台積電慈善基金會董事長名義出席外，也邀請前總統蔡英文參加。當天也將由張忠謀親自為這些重量級貴賓為新書導讀與分享。

受邀名單如下： 張淑芬 台積電慈善基金會董事長 魏哲家台積公司 董事長暨總裁 殷琪 欣陸控股 董事長 林百里廣達集團 創辦人 陳良基科技部 前部長 曾繁城台積公司 董事暨台積電文教基金會董事長 陳文琦威盛電子 董事長 王雪紅宏達國際電子 董事長 宋學仁嵩全股份有限公司董事長 黃崇仁力積電 董事長 陳泰銘國巨集團 董事長 張孝威艾森豪獎金基金會董事長 王伯元李國鼎科技發展基金會 董事長 高志尚義美集團 董事長 錢國維摩根大通集團亞太區 副主席 苗豐強聯華神通集團 董事長