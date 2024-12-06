張忠謀自傳新書發表會17位貴賓名單出爐 前總統蔡英文將應邀出席
台積電創辦人張忠謀新書《張忠謀自傳下冊》新書發表會訂12月9日舉行，17位與會貴賓出爐。除夫人張淑芬以台積電慈善基金會董事長名義出席外，也邀請前總統蔡英文參加。當天也將由張忠謀親自為這些重量級貴賓為新書導讀與分享。
受邀名單如下：
張淑芬 台積電慈善基金會董事長
魏哲家台積公司 董事長暨總裁
殷琪 欣陸控股 董事長
林百里廣達集團 創辦人
陳良基科技部 前部長
曾繁城台積公司 董事暨台積電文教基金會董事長
陳文琦威盛電子 董事長
王雪紅宏達國際電子 董事長
宋學仁嵩全股份有限公司董事長
黃崇仁力積電 董事長
陳泰銘國巨集團 董事長
張孝威艾森豪獎金基金會董事長
王伯元李國鼎科技發展基金會 董事長
高志尚義美集團 董事長
錢國維摩根大通集團亞太區 副主席
苗豐強聯華神通集團 董事長
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言