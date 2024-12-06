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全球唯一《張忠謀自傳》新書發表會 貴賓名單首度曝光
天下文化6日發布活動訊息更新，預告下周召開全球唯一場次《張忠謀自傳》新書發表會，除了台積電（2330）創辦人張忠謀親自新書導讀分享，重量級貴賓前總統蔡英文等也預計出席支持，夫人台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電董事長暨總裁魏哲家也預定出席。
以下為官方公布出席貴賓名單：
張淑芬台積電慈善基金會 董事長
魏哲家台積公司 董事長暨總裁
殷琪欣陸控股 董事長
林百里廣達集團 創辦人
陳良基科技部 前部長
曾繁城台積公司 董事暨台積電文教基金會董事長
陳文琦威盛電子（2388） 董事長
王雪紅宏達國際電子（2498） 董事長
宋學仁嵩全股份有限公司董事長
黃崇仁力積電 董事長
陳泰銘國巨（2327）集團 董事長
張孝威艾森豪獎金基金會董事長
王伯元李國鼎科技發展基金會 董事長
高志尚義美集團 董事長
錢國維摩根大通集團亞太區 副主席
苗豐強聯華神通集團 董事長
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