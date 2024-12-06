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宜鼎三大記憶體與儲存解決方案 獲2025台灣精品獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎。 記者簡永祥/攝影
宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎。 記者簡永祥/攝影

全球AI解決方案與工業級記憶體領導品牌宜鼎國際，布局邊緣AI、資料中心與伺服器等應用領域有成，旗下三項創新產品甫獲得台灣精品獎殊榮。

本次獲獎的三項產品：CXL記憶體模組、DDR5氣液冷雙用散熱記憶體、E1.S固態硬碟，也驗證宜鼎不僅將工控領域至關重要的穩定性與長期支援視為要務，更即時洞察市場需求，讓新品開發積極接軌新一代標準、突破既有框架。

CXL記憶體模組提供單條64GB大容量及高達32GB/s的頻寬，為伺服器系統提供靈活且具成本效益的擴充解決方案，匹配AI運算硬體需求。此外，CXL 透過創新的記憶體池 (Memory Pooling) 技術實現「記憶體資源共享」，並採用PCIe介面，因此可打破傳統記憶體通道的頻寬限制，讓伺服器的容量、頻寬與效能皆隨AI發展與時俱進。

DDR5氣液冷雙用散熱記憶體，則重新定義工業級記憶體於不同散熱環境的兼容性。該款記憶體採獨特鰭片設計、以散熱輔料完整包覆所有發熱元件，並嚴選可相容於浸沒式液體的零組件，透過對氣冷、液冷雙重散熱模式的全面支援，有效解決新一代AI伺服器的氣冷散熱瓶頸，更透過單條記憶體128GB的大容量與5600 MT/s高速傳輸，滿足AI伺服器的高效運算需求。

E1.S 4TS2-P固態硬碟 (SSD)」，採用市場高度看好的 EDSFF 全新規格，於效能、散熱、儲存密度與維護便利性等層面都相較傳統 M.2 與 U.2 更具優勢，適用邊緣伺服器環境。考量到邊緣環境條件不固定、系統空間狹小而不易散熱，E1.S SSD 特別結合宜鼎享譽業界的寬溫技術，可支援 -40 至 85°C 的溫度範圍，比一般企業級 SSD 更能解決邊緣伺服器的過熱問題。此外，不僅鎖定邊緣應用，E1.S SSD 具備熱插拔功能與多重容量選項，更可做為資料中心開機碟。

宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎。圖/宜鼎提供
宜鼎三大記憶體與儲存解決方案榮膺2025台灣精品獎。圖/宜鼎提供

AI 伺服器 記憶體模組

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