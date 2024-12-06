騰輝營收／11月3.4億 擬於泰國增設生產據點

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）以下簡稱「騰輝-KY」，12月6日公告2024年度11月營收3.4億，月減2.3%，截至11月累計營收39億元，年減11.5%。總體經濟仍在低股盤整，除AI應用一家獨好外，短期內車用市場及消費性電子市場回溫仍然緩慢，公司整體出貨量受到總體經濟不佳影響略有下降。然應用於航空航天的高毛利耐高溫不流膠黏合片銷售需求破紀錄成長，成長動能持續強勁，另外正式取得國際大廠數個醫療器材應用訂單，已陸續小量出貨，將於未來增添為整體營運重要成長動能。

展望未來，騰輝提到，多角化產品發展逐漸奏效，在被動元件樹脂覆膜，電機轉子替代，不同樹脂體系產品的複合材料應用上，已有客戶開發成功注入營收，隨著應用量增加，此類高毛利的產品對未來貢獻更加顯著。第二提高動能、因應產業鏈布局變化、滿足終端客戶需求並考慮未來市場長期發展，擬於泰國增設生產據點，增加全球布局除配合現有客戶南向發展之外，並因應新市場開發例如越南泰國、印度與中東等。

除以上進展外，騰輝依舊在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位，隨著LED車燈應用滲透率提高，在電控類相關的散熱應用，也獲得如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、電動摩托車OBC、抬頭顯示器、超快充電樁、儲能與軍工等等應用認可。非傳統電路板應用，薄膜及超薄技術突破已取得被動元件薄型化電容電阻等應用，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用，預計也將於年底前取得訂單。