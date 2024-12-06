英業達看旺「車電」攜恩智浦建實驗室 總座：明年再翻倍

英業達（2356）6日宣布，攜手車用電子合作夥伴創新解決方案大廠恩智浦半導體（NXPI）在旗下「桃園大溪廠」的研發據點，成立「車用聯合實驗室」。英業達總經理蔡枝安致詞時指出，自己看好整個車用電子的市場，明年也將繼續穩定成長，他透露，今年車用已較去年倍數增長，而集團明年在車用電子領域也會再推新產品，預估在車用方面，還能再繳出倍數增長的佳績。

蔡枝安透露，實驗室將採用恩智浦Trimension UWB系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻（UWB）系統，例如智慧汽車安全門禁、兒童感測系統（CPD）、及後踢感應（kick sensing）等。自己看好整個車用市場的商機，明年也將穩定的擴大成長，而集團目前已在歐洲、美國等地完成設廠，全球布局也已經正式完成，但團隊不會停留在原地，未來會視市場發展，加大力度來布局。

據悉，恩智浦的創新UWB技術已迅速擴展到各個產業，尤其是在專注於自動化、安全性和高效率的領域。UWB的精確測距和低功耗操作能力，使其成為需要精確定位應用的中堅，包括安全門禁控制、室內定位、設備到設備間的通訊和物品追蹤等。隨著這些產業發展，對提供安全通訊和高性能感測解決方案的需求不斷增長。

憑藉著在伺服器運算領域的優異表現，英業達在2022年宣布將其設計能力擴展到汽車場，實現「Server in Car」，將汽車轉變成行動辦公室,並與恩智浦合作車載伺服器，以及車載無線充電等產品。為能向汽車製造商及一級供應商（Tier-1)提供豐富的系統解決方案，如今英業達將其產品組合擴展到配備UWB技術的系統。其位於桃園研發據點的車用實驗室將成為UWB應用場景創新主要場所。除UWB應用外，此實驗室將特持續研發包含中央網關、車載伺服器與車載無線充電的新應用。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，恩智浦的Trimension UWB系列產品協助我們能夠為客戶提供一流的系統解決方案，以UWB雷違提供更具智慧、更愉快的駕駛體驗，並加強對弱勢乘客的保護。英業達車用實驗室將促進英業達的設計能力與恩智浦技術的整合，開發更先進的車用解決方案，以創造一個更智慧、更安全的行車環境。