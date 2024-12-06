影／英業達攜手恩智浦 車電營收有望倍數成長

英業達與恩智浦下午舉辦媒體記者會，宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室，該實驗室將採用恩智浦系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻系統，例如智慧汽車安全門禁、兒童感測器、及後踢感應等。英業達總經理蔡枝安表示，旗下車電產品持續在歐洲、北美、中國上海地區擴增產線能量，今年、明年在此一領域的營收貢獻皆將倍數成長。

恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群針對地緣政治發表談話，他強調地緣政治一直都存在，身為國際企業他們遵循了國際的法律，去避免不必要的干擾，汽車市場在未來前景可期，未來也將會持續成長。 英業達與恩智浦攜手，宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室，一同為汽車市場努力。記者葉信菉／攝影 英業達總經理蔡枝安（左三）、英業達車用電子事業處副總經理李瑞進（左二）、恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群（右一）、恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein（右四）、恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sebastien Clamagirand（右三）出席記者會。記者葉信菉／攝影