影／英業達攜手恩智浦 車電營收有望倍數成長
英業達與恩智浦下午舉辦媒體記者會，宣布將於英業達桃園的研發據點成立實驗室，該實驗室將採用恩智浦系列產品，在汽車中設計和開發配備超寬頻系統，例如智慧汽車安全門禁、兒童感測器、及後踢感應等。英業達總經理蔡枝安表示，旗下車電產品持續在歐洲、北美、中國上海地區擴增產線能量，今年、明年在此一領域的營收貢獻皆將倍數成長。
恩智浦半導體台灣區業務總經歷臧益群針對地緣政治發表談話，他強調地緣政治一直都存在，身為國際企業他們遵循了國際的法律，去避免不必要的干擾，汽車市場在未來前景可期，未來也將會持續成長。
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