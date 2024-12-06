三星釋出One UI 7測試版 AI功能升級
三星今天宣布正式啟動One UI 7測試版計畫，新版軟體將AI助理和多模組化功能整合至介面中，打造人工智慧平台，預示未來三星將繼續擴大AI生態圈，正式版將在2025年第1季起，在新款Galaxy S系列裝置上線。
三星說明，One UI 7升級Galaxy AI應用，包括進階的寫作輔助工具，現已整合至AI作業系統，Galaxy用戶可透過AI功能選項，進行內容摘要、拼寫和語法檢查，並能自動格式化筆記、生成條列式摘要。
One UI 7也升級通話功能，三星指出，支援20種語言通話轉錄功能，啟用「通話錄音」後，通話錄音內容將自動轉錄成文字，供使用者參考。
三星說明，自2025年第1季起，One UI 7正式版將率先在即將推出的Galaxy S系列裝置上線，該版本將導入更多AI功能，包括強化的智慧終端AI，三星會持續延長作業系統更新年限的承諾，未來將陸續在其他Galaxy裝置釋出新版軟體，One UI 7測試版計畫將以德國、印度、韓國、波蘭、英國和美國上市的GalaxyS24系列裝置為優先名單。
三星強調，最新版One UI針對各個分層加強個人資料保護，同時為所有類型的用戶提供多元選擇、透明化以及全面整合的安全設定，因為在AI時代，唯有全方位資安防護，才能保障隱私權。
三星指出，One UI 7新增網路連線控制，新加入的控制項可供用戶選擇封鎖2G服務，在連線至潛在不安全的網路時，藉此防止資料遭到攔截。
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