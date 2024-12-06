英業達「車用」有驚喜！總座將親自現身、攜恩智浦揭秘
代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，產品線已涵蓋汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）以及電子控制元件（ECU）等領域；而團隊6日將攜手車用晶片大廠恩智浦（NXP）在英業達士林營運總部召開聯合記者會，屆時總經理蔡枝安、及車用電子副總經理李瑞進將現身主持，並攜手恩智浦半導體2位高管，攜手公布雙方在汽車電子領域的最新策略藍圖與合作進展。
據悉，英業達集團主要的業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，而近年團隊為落實多元產品線佈局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，目前與包半導體業者恩智浦、資安商VicOne、Carota、亞馬遜等企業都已成為夥伴，共同瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）開發多項技術，而這次傳出將擴大合作的恩智浦，則是早在2022年就已跟英業達組成策略聯盟。
英業達長期深耕於伺服器市場，然而與伺服器相比，汽車產業生態圈則較為傳統，一般企業也較難以接近，就連代工大廠英業達也都要靠著與汽車電子上游業者恩智浦建立起合作，再花上將近兩年的時間才成功跨入，而雙方主要的合作範疇，聚焦在「超寬頻智慧汽車門禁系統、中央閘道器(Gateway) 、車規級伺服器(Vehicle Grade Server)、智慧電子座艙(e-Cockpit)及車規級無線充電 (Wireless Charger)」等方面。
英業達財務長游進寶則分享，自從智慧汽車尖端技術興起，企業大廠為及早搶得市場商機，各自以不同角度切入、積極佈局「車用電子」領域，不過供應鏈要建立起一整條完整的「車用」上下游，事實上需要耗費大筆的資金以及極為漫長的時光、及心力，英業達目前在旗下上海、台灣、捷克、墨西哥據點，都已設置完成專門的「車用」產品線，預計今年年底整條產線將邁向成熟階段，屆時在手產線將超過十條，隨著明年產線狀況更加穩定，有望迎來爆發期。
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