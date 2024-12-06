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華通、台光電11月營收優於法人預期 多元成長動能

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商華通（2313）以及銅箔基板廠商台光電（2383）11月營收優於法人預估，法人看好，兩家公司第4季皆可望淡季不淡有機會季增。

華通日前公布11月營收68億元，月增加2.4%並年減少2.9%，優於法人原先認為將因i16銷量普通，導致營收呈現月減之預期，受惠於非蘋應用挹注，法人看好第4季可望淡季不淡。

台光電方面11月營收63.36億元，創歷史新高，月增加8.9%並年增加49.1%，優於法人預期。

法人看好，台光電受惠於800G switch拉貨持續增加外，ASIC server客戶亦上修出貨量今年第4季營收有望優於第3季之174.63億元，逆勢呈現季增，並上修全年成長預測。

台光電 營收

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