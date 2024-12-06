Taboola在台設區域營運中心 預計明年上半年啟用

開放網路最大的原生廣告平台Taboola 5日在台北舉辦年度晚宴，會中提及將在台灣設立全球第5座區域營運中心，預計明年上半年啟用。

Taboola今天發布新聞稿指出，隨著台灣市場的重要性不斷提高，將持續投資台灣人工智慧（AI）研發、提供高效解決方案，協助廣告主事業成長。

Taboola提供內容推薦、原生廣告、跨境電商等解決方案，2022年Taboola宣布與Yahoo開展30年的獨家策略合作夥伴關係；2024年攜手蘋果公司，為AppleNews與Apple Stock提供原生廣告服務。

自2023年底Taboola台灣業務團隊正式成立以來，已與台灣12家指標性廣告代理商夥伴結盟，並與超過700家品牌廣告主合作，橫跨汽車、電商、保健食品、金融保險等產業領域。

Taboola大中華區副總裁李承隆在5日晚宴開場致詞中提到，過去17年裡，Taboola獲得全球超過9000家媒體與1萬5000家廣告主的信任，包括微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）等科技公司，持續帶進AI驅動的解決方案。

Taboola台灣業務總經理楊懿純在晚宴表示，台灣是一個積極擁抱新技術的市場，導入Taboola的AI技術，不僅有效提升媒體回訪率與站內停留時間，還能提供更符合讀者需求的廣告推薦。