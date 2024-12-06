宏捷科營收／月、年雙減 法人估4Q EPS 0.36元

宏捷科（8086）11月營收月減0.3%、年減29.2%，略低於市場預估，分析師表示，主要係因陸系手機客戶自第2季底開始進行庫存調整，使9月與10月營收出現明顯衰退，拖累宏捷科本季營收亦處於低檔。

法人機構指出，宏捷科第4季因陸系手機客戶持續調節庫存，目前客戶庫存仍有近八周，屬正常水位，近期砷化鎵產業產能利用率都偏低，即使終端手機產品銷售雖處產業旺季，但客戶展望明年上半年市場又將進入產業淡季，使零組件備貨意願明顯降低，只見少數小量急單，未見需求快速回升跡象。

另外，美系客戶需求展望也未見成長，以致於中系與美系客戶備貨轉趨保守下，預估單季整體營收約7.9億元，較上季下滑二成，並受營收規模與產品組合續轉差影響，毛利率將下滑，稅後淨利0.7億元，每股獲利（EPS）0.36元，獲利為全年低點。而自11月以來，法人圈估，全年EPS仍有2.63~2.85元的水準。