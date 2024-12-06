緯創力挺「地方創生」找供應鏈夥伴齊聚 英特爾也來了

代工大廠緯創（3231）近日攜手台灣地方創生基金會舉辦「地方創生論壇」，並以「看見台灣新力量：從ESG出發，創造在地的幸福生活」作為活動主題，號召關係企業、關鍵供應商等價值鏈夥伴齊聚一堂，探討企業如何與地方團隊結合，創造雙贏價值，促進社會共榮與永續發展。其中，英特爾（Intel）副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧也受邀現身發表精彩演說，吸引各界關注。

緯創指出，台灣的經濟在科技業帶領下蓬勃發展，但全台仍有66.5%以上的土地面積處於經濟弱勢地區。緯創作為資訊及通訊科技產品開發及服務的全球領導廠商，期許以科技改善人類生活，致力將企業營運策略與永續發展目標結合。而緯創也希望能藉此次機會，開啟跨界共融的正向循環。

緯創表示，今年團隊不僅在國際上榮獲道瓊永續指數（DJSI）同產業第一名、天下永續公民獎大型製造業第一名等殊榮，更於全球開展多項ESG在地化行動，包含舉辦一系列響應世界地球日主題的活動，以及推動多元、平等與共融（DEI）文化，成立Women In Wistron（WIW）員工資源團體(ERG)等。

在實踐ESG屢獲國內外肯定的同時，緯創秉持著「利他」的經營哲學，期望擴大自身的社會影響力。因體認到地方創生在台灣的價值與意義，自今年7月1日，緯創正式和台灣地方創生基金會簽署合作意向書，表達對地方創生議題的支持，並著手規劃未來的合作項目，致力成為「創造美好生活，值得信賴的永續科技創新夥伴」。

此次論壇不僅是緯創與台灣地方創生基金會合作的重要起點，也象徵企業與地方創生的嶄新對話開端。論壇上午場次邀請Intel副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧，以「企業如何打造DEI職場」為主題，分享了企業在建構具包容力文化的最佳實踐。

下午場次則聚焦於地方創生實務案例，由12個來自台灣各領域的創生團隊闡述其品牌故事，展示了與地方共生共榮的創新解方。通過彼此交流，企業與地方團隊皆強調吸收不同觀點、激發創新、尋找所適方案的重要性，也進一步催生雙方合作的可能性與火花。

未來，緯創將持續以治理之真、社會之善、環境之美為目標，加強與台灣地方創生基金會及各地團隊的合作，期待透過資源媒合及商業機制串聯等方式，共同打造一個融合科技、人文、創新與在地共好的永續生態圈。