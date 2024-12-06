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5G電信設備市場回暖 現觀科入手「5年長約」營收攀峰

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

電信數據分析大廠現觀科（6906）受5G電信設備市場回溫所帶動，單月營收也同步向上攀升，除繳出年月雙增的佳績，更創下公開發行以來的新高紀錄。此外，現觀科近日最新攻下的「非洲電信聯盟5年長約」，也不斷的為公司帶來益處，帶動股價向上反彈、營運也持續吃補，面對實際市況，現觀科透露，截至目前公司第四季的各項表現，已較前三季有明顯的升溫。

董事長邱大剛近日則透露，公司這次獲得的非洲大客戶「非洲電信聯盟」所下的5年長期合約，自11月開始執行、為期五年，覆蓋範圍也從原先預計的四個國家擴展至六個國家，而未來甚至有機會再增加至十四個國家，他看好，此長期訂單將進一步鞏固現觀科在全球市場的地位。也為未來五年的營運展望打下堅實的基礎。

隨時序邁入12月，全球5G電信設備市場逐步顯現回春跡象，包括現觀科在內，已有多家業者表態、看好市場將繼續回溫；而瑞典電信龍頭Ericsson也於10月法說會中發表，5G電信設備市場相較上半年已有明顯回升。Ericsson判斷5G基地台的建置需求已於北美市場重新升起動能，因此法人對於現觀科於明年的成長動能，也同樣給予樂觀預期，尤其是北美與印度市場。

根據現觀科公告資料顯示，11月合併營收達到5309.4萬元、年增20.59%、月增12.77%，呈現年月雙增。而現觀科董事長邱大剛也在11月出席元大證券的法說會中提到，自己對2025年營運表現的發展前景保持樂觀看待，並也看好明年公司將延續今年的漲幅，繼續帶領公司向上成長，而他也希望能繼續拿出好的成績回應投資人的期待與關心。

此外，每年首季雖然向來都是電子產業的「傳統淡季」，不過現觀科才剛入手非洲電信的5年長約，因此有望不受淡季影響，帶動明年首季「淡季不淡」；團隊目前也仍持續開發歐美市場，而該合約也將作為現觀科繼續向其他市場開拓時的重要「敲門磚」，現觀科期待能在長期的耕耘後新增北美重要客戶，並與北美的周邊領域大廠進行策略聯盟，透過雙贏的策略進一步鞏步市場領先地位。

現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

5G 法說會 非洲

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