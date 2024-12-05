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遠傳揪伴 帶頭拚大家醫計畫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳電信與亞東醫院前進「2024台灣醫療科技展」，數發部長黃彥男（中）、衛福部健保署長石崇良（左三）、數發部主秘胡貝蒂（右二）、數位產業署副署長陳慧敏（左）、生策會執行長錢宗良（左二）到遠傳x亞東紀念醫院展位參觀；遠傳總經理井琪（右三）、亞東醫院院長邱冠明（右）陪同。 遠傳／提供
遠傳電信與亞東醫院前進「2024台灣醫療科技展」，數發部長黃彥男（中）、衛福部健保署長石崇良（左三）、數發部主秘胡貝蒂（右二）、數位產業署副署長陳慧敏（左）、生策會執行長錢宗良（左二）到遠傳x亞東紀念醫院展位參觀；遠傳總經理井琪（右三）、亞東醫院院長邱冠明（右）陪同。 遠傳／提供

遠傳電信（4904）深耕智慧醫療，攜手亞東醫院，帶頭響應「大家醫計畫」，以數位科技推動全齡照護，加速基層醫療轉型，賦能健康台灣，更攜手新光醫院、台灣微軟啟動全台首座「醫療永續雲」。

遠傳總經理井琪指出，遠傳打造5G「救援者應用」，以自主開發的「5G遠距診療平台」、「基層診所雲端HIS」、「Health健康+」App，應用在遠距醫療、緊急救護、居家長照、健康諮詢等場域，更為診所擴展量能，打造完整、可靠、安全的社區健康醫療照護網路。

遠傳與亞東醫院前進「2024台灣醫療科技展」，以「科技領航　醫療轉型　攜手賦能健康台灣」為主題，展出遠距醫療、基層診所雲端HIS、視訊門診、在宅醫療、精準醫療、國際醫療、生成式AI白袍賦能等數位轉型與醫療創新成果，響應賴清德總統打造「健康台灣」願景與健保署推動「大家醫計畫」。

「大家醫計畫」啟動社區醫療群（含基層診所及社區醫院）的全人照護計畫，透過數位追蹤管理監測病人健康狀況，提升慢性病照護品質。

遠傳表示，為加速基層醫療數位轉型，推動及落實「大家醫計畫」，遠傳推出「基層診所雲端HIS」，整合串聯「5G遠距診療平台」與「Health健康+」App，協助基層診所整合實體與虛擬健保卡、FHIR電子病歷交換機制，同時支援線下與線上（實體與虛擬診間）的掛號及看診，擴展診所醫療量能，也支持分級醫療整合、在宅醫療與長照銜接，在保障個資安全前提下，實現醫療資訊共享社區健康醫療照護網路。

遠傳「Health健康+」App整合醫院診表並支援掛號預約、虛擬健保卡、線上支付、電子處方籤，實現一站式視訊門診。《通訊診察治療辦法》上路後，遠傳「Health健康+」App已有上百個虛擬診間陸續開診，實現「預前」到「癒後」的全人照護。

遠傳深耕智慧醫療，也攜手新光及亞東醫院前進東南亞等海外市場，井琪指出，未來不排除將智慧醫療業務獨立，培育成新的小金雞。

健保卡 遠傳電信 雲端

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