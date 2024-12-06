台積美國新廠 傳將生產輝達AI晶片

台積電位於美國亞利桑那州的新廠可望爭取到新客戶。知情人士透露，台積電和輝達正討論在台積電亞利桑那州廠，生產輝達下一代的Blackwell人工智慧（ＡＩ）晶片，但由於該廠沒有CoWoS設備，因此生產後的晶片仍須送回台灣封裝。

路透報導，知情人士說，台積電已經為這座新廠在明年初投產預作準備。若雙方敲定協議，將是亞利桑那州廠再次贏得新客戶；台積電與輝達都拒絕評論。台積電亞利桑那州工廠預定明年量產，現有客戶包括蘋果和超微。

除了亞利桑那州廠明年初將投產，台積電在國內的先進製程也再傳出好消息，台積電供應鏈表示，台積電二奈米製程良率比預期為佳，明年將如期率先在新竹寶山量產，屆時將是全球最先進的製程技術，並且快速複製至高雄量產。

台積電二奈米主生產據點分別位於竹科寶山廠及高雄楠梓產業園區的高雄廠，其中新竹寶山一廠正緊鑼密集試產，二廠也加緊趕工興建，預計新竹寶規畫有四座廠供二奈米製程使用；高雄廠日前也提前半年舉行移機典禮，加速布建產能時程，當地有三座廠供二奈米製程使用。

事實上，受惠於智慧型手機、個人電腦、筆記型電腦新產品帶動供應鏈備貨，加上ＡＩ伺服器相關高效能運算需求，整體晶圓代工產能利用率較第二季提升。

市調機構集邦科技昨公布最新統計，第三季全球前十大晶圓代工廠產值達三四九億美元，打破疫情期間創下的歷史紀錄，其中台積電市占率攀高至百分之六十四點九，持續穩居龍頭地位；三星電子市占率則跌至百分之九點三。