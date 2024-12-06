大立光11月營收月減8% 本月拉貨看淡
大立光（3008）昨（5）日公布11月合併營收60.12億元，月減8%，優於市場預期。大立光表示，由於已進入淡季，預期12月拉貨動能將較11月下滑。
大立光11月合併營收年減11%；前11月合併營收538.13億元，年增22%。昨天股價收2,505元，下滑30元。外資反手賣超88張。
展望本季，大立光董事長林恩平日前表示，第4季需求狀況變得不好，主因客戶下修訂單，且「幅度滿大的。」
法人指出，以大立光10月、11月業績表現推算，本季營收最樂觀的狀況可能與去年同期差不多，約季減一成以內。大立光昨天不評論法人預估的財務數字。
林恩平日前坦言，本季出貨動能較上季差一點，為維持產能利用率，已與客戶談好價格先預先生產（Prebuild）明年的機種，因此本季產能利用率率和上季差不多。
大立光為iPhone鏡頭主力供應商，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，大立光看淡營運，也顯示整體消費市場信心疲弱。
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