信驊11月營收寫同期新高
股王信驊（5274）昨（5）日公告11月營收為6.81億元，雖然月減0.7%，仍是歷年最旺的11月，並較去年同期成長99.1%；前11月營收57.23億元，年增103.54%。
信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，近期搭上AI熱潮，營收維持高檔。展望明年，信驊董事長林鴻明看好，隨著AI伺服器需求持續強勁，信驊業績會比今年更好。
就整體伺服器市場發展來看，林鴻明先前曾說，今年通用伺服器市場需求成長非常快，明年依據客戶回饋，整體通用伺服器需求大致與今年相當，主要因今年基期較高，加上2025年AI伺服器持續快速成長，會壓抑通用伺服器需求。
至於AI伺服器領域，林鴻明則是正向看待，預期明年是更好的一年，很多客戶AI伺服器資本支出增加，持續對信驊拉貨，有望帶動信驊現有BMC產品「AST2600」營收占比從今年的60%提升到80%至85%，信驊也會持續與客戶合作下世代產品。
林鴻明看好，明年全球AI伺服器需求持續成長，將帶動信驊AI伺服器相關營收占比持續提升，預期將由今年的約15%，提升到20%至25%，未來幾年mini BMC比重也會比現在更高。
針對今年推出的新品「AST2700」，林鴻明透露，該產品會沿用12奈米製程生產，現階段客戶反映非常好，也領先業界發布，估明年送樣客戶端，最快2026年、2027年開始放量，貢獻營收。
外資也對信驊後市持正向看法，預期在PFR（資安晶片）方面，由於該技術自2024年開始送樣，推估到2026年將有更顯著提升，IO擴展器也有機會在非企業的一般伺服器中受到歡迎，這款晶片是信驊新品AST2700的配套晶片之一。
外資高度看好信驊新晶片AST2700銷售，認為AST2700擁有更強的安全功能，將成為信驊在市場上的一大優勢，而且沒有顯著的競爭威脅。
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