Meta蓋「AI軍火庫」 帶旺台鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林薏茹╱綜合報導

全球第四大雲端服務供應商（CSP）Meta於4日宣布，將在美國路易安那州東北部興建旗下歷來最大AI資料中心，預估造價高達100億美元（約新台幣3,243億元），2030年完工。

法人看好，Meta砸巨資蓋AI資料中心，將為台灣供應鏈挹注強勁訂單動能，主要伺服器協力廠廣達、緯穎將大啖Meta儲備「AI軍火庫」的大商機。

Meta資料中心策略總監詹達（Kevin Janda）表示，路州資料中心占地400萬平方英尺，將是Meta迄今最大的AI資料中心，預計創造500個營運職缺、與5,000個臨時建築職缺。

Meta上述AI資料中心將建置於人口僅2萬、主要靠務農為生的貧窮教區。Meta計劃投資2億美元改善當地的道路與供水基礎設施，預計2030年完工。

Meta正全力衝刺AI布局，日前於上季財報會議上調今年資本支出為380億至400億美元，低標較原預估增加10億美元，更預告明年資本支出將「顯著成長」，投入元宇宙、基礎設施與生成式AI等公司未來的核心領域。

Meta近來正逐漸收割過去大量投資AI領域的成果，為藉助AI帶旺廣告收益，Meta先前宣布將持續投入大筆資金在AI基礎建設，如今再砸重金擴建AI資料中心，可望一掃市場對科技巨頭AI變現前景的擔憂。Meta砸巨資建AI資料中心，台廠供應鏈也將搶食龐大的訂單商機。

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