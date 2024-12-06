馬斯克AI大投資…要將超級電腦規模擴大十倍 台廠沾光

特斯拉執行長馬斯克創立的xAI公司再啟動AI大投資，要將位於美國田納西州的超級電腦規模擴大至目前的十倍，增幅遠高於預期，並大手筆斥資數百億美元，串聯逾10萬組輝達AI晶片，輝達、戴爾等大廠紛紛前往當地設點就近協助，台廠緯創（3231）與xAI供應關係最親密，成為大贏家。

xAI此次規劃投資數百億美元，業界推估換算新台幣可望超過1兆元，顯示xAI力圖超越Google、OpenAI和Anthropic等競爭對手，「AI軍備競賽」正火熱開打中。

馬斯克啟動AI大投資

xAI啟動AI超級電腦大擴建，連帶催動龐大的AI伺服器訂單商機，預料戴爾、美超微等大廠都是xAI主要AI伺服器供應商，並高度仰賴台廠支援，其中，緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），隨著戴爾就近為xAI進駐服務，緯創大單落袋可期，也將坐上AI高速成長列車。

緯創在戴爾AI伺服器供應鏈中，除獨家供應伺服器主機板外，也為戴爾進行系統組裝業務，坐擁戴爾AI伺服器供應鏈最大占比，將跟隨戴爾搶食xAI擴建商機，成為大贏家。

xAI為馬斯克去年創立的AI新創，積極挑戰AI模型霸主地位，今年以來已籌資約110億美元。

xAI先前已採用10萬組輝達H100晶片，打造號稱「目前全球最強的AI訓練系統」、也就是超級電腦Colossus，僅花費短短三個月就建置完成，第3季正式上線。

馬斯克今年9月透露，將在未來數月內讓規模再擴增一倍，H100晶片將由10萬組翻倍增加為20萬組，其中包括5萬組H200晶片。如今時隔三個月，xAI超級電腦規模已不僅僅要擴大一倍，而是擴大至目前的十倍，顯見AI需求擴增幅度驚人。

特斯拉的超級電腦位於田納西州曼菲斯。大曼菲斯商會4日發布聲明表示，這座超級電腦擴建工作已展開，輝達、戴爾和美超微也將在曼菲斯設立營運據點來支持擴建工程，並成立「xAI特別營運團隊」，為xAI提供全天候專屬服務。

輝達最新一代Blackwell平台AI晶片要價數萬美元，xAI要取得超過10萬組GPU，成本極為可觀。市場推估，馬斯克擴展Colossus所需的投資金額可能達到數百億美元，且還不包括建設、供電和散熱等高昂成本。

輝達執行長黃仁勳10月曾說，「全世界只有一個人能做到這一點」，並稱Colossus「輕鬆成為地表最快的超級電腦叢集」，他也指出，像這樣規模的資料中心，通常需費時三年才能建成。