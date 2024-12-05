台積2奈米試產良率 報捷

業界再度傳出台積電（2330）2奈米試產良率捷報，優於預期，有助台積電達成2奈米2025年如期量產目標。台積電昨（5）日對該議題沒有新的評論，不過先前在7月法說會上已說，「2奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按計畫甚或優於預期。」台積電規劃2奈米2025年量產，量產曲線預計與3奈米相似。

台積電昨股價以1,075元作收，上漲5元，外資續買超，連續四個交易日累計買超逾3.8萬張。

台積電2奈米進展

台積電先前在法說會上提到，2奈米將如期在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米相似。預期2奈米技術在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量將高於3奈米和5奈米的同期表現。

先前業界傳出，台積電2奈米客戶群需求超乎預期強勁，2025年應對長期需求，資本支出也將恢復年成長、並挑戰新高，2奈米相關擴充產能規畫外傳將導入南科，以製程升級挪出空間。

在客戶方面，蘋果先前率先包下台積電2奈米首批產能，非蘋應用客戶也因AI蓬勃發展而積極規劃採用，甚至後續不少AI新創公司也排隊預定，預估南科3奈米部分產線可望轉為2奈米。台積電一貫不揭露單一客戶訊息，但合作夥伴如新思科技日前也發布訊息，攜手台積電加速2奈米以下創新，並獲聯發科採用。

業界傳出，台積電2奈米總產能建置包含竹科寶山可蓋四期、高雄三期，若加上南科相關規畫若成真，估將有助2奈米家族衝刺達至少八期八個廠的產能。

台積電寶山第一廠已在2024年4月設備進機，2024年6月使用輝達cuLitho平台結合AI加速風險試產流程，後續寶山第二廠也維持進度；高雄廠規劃為2奈米擴充第一廠已提前半年進機，若南科也加入，可望從2025年底至2026年接續量產擴充。

依據台積電2奈米藍圖，2奈米技術開發依照計劃進行，進展良好。主要客戶已完成2奈米矽智財設計，並開始進行驗證，台積電並發展低阻值重置導線層、超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。